Tercera trocha en el Acceso Este: fijaron la fecha de la audiencia pública para el tramo en Guaymallén

El Gobierno de Alfredo Cornejo convocó a una audiencia pública para avanzar con el proyecto de construcción de la tercera trocha del Acceso Este en el tramo que atraviesa el departamento de Guaymallén . La iniciativa forma parte de un plan de modernización vial y prevé una inversión superior a los 1,2 millones de dólares .

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Luego de que la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial pusiera en marcha los mecanismos para licitar las obras de modernización en la Ruta Provincial 22 (conocida como Acceso Este), el proceso ingresa en la última etapa de participación ciudadana.

En ese marco, el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Subsecretaría de Ambiente, anunció el tercer y último llamado a la audiencia pública del “Proyecto Vial de Tercera Trocha y Cruces Acceso Este – Guaymallén”.

La convocatoria, enmarcada en la Ley 5961 y su decreto reglamentario 2109/1994, tiene como objetivo poner a consideración de la ciudadanía y de los sectores involucrados el proyecto que apunta a transformar una de las principales vías de ingreso al Gran Mendoza, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito y la seguridad vial.

La audiencia se realizará el 18 de marzo a las 10 de manera virtual, a través de la plataforma Zoom . Las personas y entidades interesadas en participar deberán completar previamente un formulario de inscripción disponible en el sitio oficial de la Subsecretaría de Ambiente. Una vez registrados, recibirán el enlace de acceso en su correo electrónico.

Durante esta instancia, personas físicas o jurídicas, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales podrán conocer y expresar sus posturas respecto de la Manifestación General de Impacto Ambiental, el Dictamen Técnico y los dictámenes sectoriales vinculados al proyecto. Toda la documentación ya se encuentra disponible para su consulta en la página web del organismo.

Quienes deseen intervenir durante la audiencia, proponer peritos testigos o presentar intervenciones por escrito deberán hacerlo de manera digital a través de los formularios habilitados en el sitio oficial. En el caso de representar a organismos gubernamentales o no gubernamentales, será necesario acreditar la representación correspondiente mediante la documentación pertinente.

Además, el Gobierno provincial habilitó el correo electrónico [email protected] para consultas y envío de documentación adicional.

Cornejo apertura de sobre Acceso Este de Guaymallén

La adjudicación del Acceso Este

En paralelo, la adjudicación del tramo II del Acceso Este, que comprende el sector entre el Nudo Vial y calle Arturo González, se encuentra próxima a definirse.

Según trascendió, el área que conduce Marité Maduí anunciaría a fines de marzo la empresa que quedará a cargo de la remodelación de la Ruta Provincial 22, una obra que demandará una inversión superior a los 50 millones de dólares.

La intervención abarca 11,6 kilómetros de uno de los sectores más transitados del Gran Mendoza, con un tránsito medio diario anual estimado en 120.000 vehículos, a los que se suman otros 80.000 que se incorporan desde el Acceso Sur en la zona de la rotonda de la Virgen.

En la licitación se presentaron siete ofertas con diferencias significativas respecto del presupuesto oficial. Entre ellas figuran propuestas de:

José Cartellone Construcciones Civiles SA: $59.738.405.110,81 (−15,28%)

$59.738.405.110,81 (−15,28%) Ayfra SRL – Green SA (UTE): $63.899.264.377,14 (−9,38%)

$63.899.264.377,14 (−9,38%) Vialmani SA: $66.971.841.147,89 (−5,02%)

$66.971.841.147,89 (−5,02%) Constructora San José – Tolcon – Ceo (UTE): $72.806.443.959,95 (+3,26%)

$72.806.443.959,95 (+3,26%) Da Fré – Panedile (UTE): $76.667.472.028,91 (+8,73%)

$76.667.472.028,91 (+8,73%) Corporación del Sur – José Chediack (UTE): $77.350.000.000,00 (+9,70%)

$77.350.000.000,00 (+9,70%) Semi – Hugo del Carmen Ojeda – Obras Andinas:$78.560.838.531,36 (+11,42%)

En qué consiste la obra

El proyecto contempla el reencarpetado del tramo desde calle Sarmiento hacia el oeste, la construcción de una tercera trocha desde la zona del shopping hasta Arturo González y el ensanchamiento de los puentes Ponce y Pescara.

Además, se prevé elevar la calzada entre el cruce Sarmiento–Estrada y carril Urquiza, construir tres nuevos cruces vehiculares superiores —en Rosario–Houssay, Azcuénaga–Avellaneda y carril Urquiza—, renovar la señalización e iluminación y rediseñar el sistema de drenaje para evitar anegamientos.

El plan también incluye la incorporación de ciclovías, paseos peatonales y mobiliario urbano.

Los tramos anteriores del Acceso Este ya fueron adjudicados a las constructoras CEOSA y José Cartellone Construcciones Civiles, lo que generó debate en torno a la concentración de contratos. En el caso de la firma de Fernando Porreta, percibió unos 20,3 millones de dólares por la sección que abarca desde Cervantes hasta la Variante Palmira.

Por su parte, la histórica constructora mendocina se adjudicó el tramo que va desde Arturo González hasta Cervantes, por un monto cercano a los 14 millones de dólares.