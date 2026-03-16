Intentó escapar de un control policial en una moto robada y terminó chocando contra una parada de micro

Un joven de 19 años fue detenido durante la noche del domingo en Guaymallén luego de una persecución policial que terminó con la recuperación de una moto que tenía pedido de secuestro por robo.

Un joven de 19 años fue detenido durante la noche del domingo en Guaymallén luego de una persecución policial.

Un joven de 19 años fue detenido durante la noche del domingo en Guaymallén luego de una persecución policial que terminó con la recuperación de una moto que tenía pedido de secuestro por robo.

El hecho ocurrió cerca de las 23.50 en la zona de calles Puebla y Severo del Castillo. Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría 58° realizaban tareas de patrullaje cuando intentaron identificar a un sujeto que circulaba en una moto sin dominio colocado.

Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la fuga por calle Severo del Castillo hacia el norte, realizando maniobras peligrosas y desobedeciendo las señales del móvil policial, lo que dio inicio a una persecución.

El seguimiento finalizó en calle Ezequiel Tabanera, donde el motociclista perdió el control del rodado y terminó colisionando contra la base de cemento de una parada de micro.

El joven, identificado como N. D. S. (19), fue detenido en el lugar. Tras verificar los datos del vehículo, los efectivos constataron que la motocicleta, una Bajaj Rouser 150 cc, registraba pedido de secuestro por Hurto Agravado en 2026.

Por disposición judicial, se procedió al secuestro del rodado y al traslado del aprehendido a la sede policial. En el hecho intervino la Oficina Fiscal correspondiente a la jurisdicción.