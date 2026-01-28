28 de enero de 2026 - 11:11

Pánico en Guaymallén: un rayo incendió una palmera en medio de la tormenta y vecinos evitaron una tragedia

El siniestro se produjo anoche en medio de la tormenta eléctrica. El fuego amenazó una vivienda y fue sofocado por los residentes de la zona ante la demora de las dotaciones de bomberos.

Los Andes
La fuerte tormenta que azotó anoche a gran parte del territorio mendocino provocó destrozos en varios departamentos. Una de las escenas más impactantes fue la que registraron vecinos del Barrio Patrono Santiago, en Guaymallén. En medio de la intensa actividad eléctrica, un rayo impactó de lleno sobre una palmera de gran altura, transformándola en una antorcha gigante en cuestión de segundos.

Según el reporte de los vecinos, la descarga eléctrica impactó de forma directa sobre la copa de la palmera, lo que generó una combustión inmediata. Por la cercanía de la palmera con una propiedad, las llamas y el desprendimiento de material encendido pusieron en riesgo la estructura de una vivienda.

Ante la tardanza de personal de Bomberos, según acusaron testigos, los vecinos de la cuadra trataron contener el avance del fuego. Utilizaron mangueras y baldes para mojar las zonas lindantes a la casa y reducir la intensidad de las llamas que caían desde la altura. La intensa lluvia ayudó a su propósito.

Minutos después de que el foco fuera controlado, personal de bomberos se hizo presente en el lugar para finalizar las tareas de enfriamiento y asegurar que no existiera riesgo de reinicio.

Según fuentes consultadas, no se reportaron personas heridas ni daños materiales de consideración en la propiedad afectada.

