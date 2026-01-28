Familias asistidas, árboles caídos y transformadores en cortocircuito: el relevamiento de la fuerte tormenta en Mendoza.

Esta mañana, Defensa Civil realizó un relevamiento de daños en cada municipio luego de la importante tormenta que azotó a Mendoza durante el día de ayer. Según el reporte de incidentes que abarca las novedades desde el día 27 de enero hasta el 28 de enero a la madrugada, hubo 44 notificaciones en toda la provincia.
Desde Contingencias Climáticas, habían emitido una alerta amarilla por tormentas con precipitaciones y caída de granizo en gran parte del territorio provincial. El temporal provocó diversos inconvenientes, entre ellos la caída de árboles, rutas intransitables y transformadores en cortocircuito. El departamento de Tupungato fue el más afectado.
- Árboles caídos: 02.
- Remoción en masa en ruta 82: 01.
Total: 03.
San Carlos:
Total: 04.
Las Heras:
Total: 02.
Lavalle:
- Transformador en cortocircuito: 02.
- Incendio estructural: 01.
- Árboles caídos: 02.
Total: 05.
Ciudad:
Total: 01.
Godoy Cruz:
Total: 07.
Maipú:
- Postes caídos: 01.
- Árbol caído: 04.
- Vivienda anegada: 01.
Total: 06.
San Martín:
Total: 01.
Total de novedades: 44.
El pronóstico para este miércoles
Según indicó Contingencias Climáticas, la jornada será calurosa, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Además, se prevén precipitaciones en cordillera. La temperatura mínima se ubicará en 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 35°C.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas por tormentas ni granizo para este miércoles en la provincia.