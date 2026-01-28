28 de enero de 2026 - 08:21

Familias asistidas, árboles caídos y transformadores en cortocircuito: el relevamiento de la fuerte tormenta en Mendoza

Según Defensa Civil, la tormenta dejó 44 novedades en toda la provincia. Tupungato fue el más afectado.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Esta mañana, Defensa Civil realizó un relevamiento de daños en cada municipio luego de la importante tormenta que azotó a Mendoza durante el día de ayer. Según el reporte de incidentes que abarca las novedades desde el día 27 de enero hasta el 28 de enero a la madrugada, hubo 44 notificaciones en toda la provincia.

Desde Contingencias Climáticas, habían emitido una alerta amarilla por tormentas con precipitaciones y caída de granizo en gran parte del territorio provincial. El temporal provocó diversos inconvenientes, entre ellos la caída de árboles, rutas intransitables y transformadores en cortocircuito. El departamento de Tupungato fue el más afectado.

El reporte de novedades por la tormenta del martes:

Tupungato:

  • Familias asistidas: 10. (Colchones y nylon).
  • Árboles caídos: 03.
  • Rutas intransitables: Ruta 86 y Ruta 89.

Total: 15.

Luján:

  • Árboles caídos: 02.
  • Remoción en masa en ruta 82: 01.

Total: 03.

San Carlos:

  • Árboles caídos: 04.

Total: 04.

Las Heras:

  • Árboles caídos: 02.

Total: 02.

Lavalle:

  • Transformador en cortocircuito: 02.
  • Incendio estructural: 01.
  • Árboles caídos: 02.

Total: 05.

Ciudad:

  • Árboles caídos: 01.

Total: 01.

Godoy Cruz:

  • Árboles caídos: 07.

Total: 07.

Maipú:

  • Postes caídos: 01.
  • Árbol caído: 04.
  • Vivienda anegada: 01.

Total: 06.

San Martín:

  • Semáforo caído: 01.

Total: 01.

Total de novedades: 44.

El pronóstico para este miércoles

Según indicó Contingencias Climáticas, la jornada será calurosa, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Además, se prevén precipitaciones en cordillera. La temperatura mínima se ubicará en 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 35°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas por tormentas ni granizo para este miércoles en la provincia.

