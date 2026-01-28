Familias asistidas, árboles caídos y transformadores en cortocircuito: el relevamiento de la fuerte tormenta en Mendoza.

Esta mañana, Defensa Civil realizó un relevamiento de daños en cada municipio luego de la importante tormenta que azotó a Mendoza durante el día de ayer. Según el reporte de incidentes que abarca las novedades desde el día 27 de enero hasta el 28 de enero a la madrugada, hubo 44 notificaciones en toda la provincia.

Calles cortadas, árboles caídos y personas evacuadas: el relevamiento de la tormenta del sábado en Mendoza

Fin de semana con tormentas y alerta naranja: se reportaron 430 inconvenientes y San Rafael fue el más afectado

Desde Contingencias Climáticas , habían emitido una alerta amarilla por tormentas con precipitaciones y caída de granizo en gran parte del territorio provincial. El temporal provocó diversos inconvenientes, entre ellos la caída de árboles, rutas intransitables y transformadores en cortocircuito . El departamento de Tupungato fue el más afectado.

Árboles caídos: 02.

Remoción en masa en ruta 82: 01.

Total: 03.

San Carlos:

Árboles caídos: 04.

Total: 04.

Las Heras:

Árboles caídos: 02.

Total: 02.

Lavalle:

Transformador en cortocircuito: 02.

Incendio estructural: 01.

Árboles caídos: 02.

Total: 05.

Ciudad:

Árboles caídos: 01.

Total: 01.

Godoy Cruz:

Árboles caídos: 07.

Total: 07.

Maipú:

Postes caídos: 01.

Árbol caído: 04.

Vivienda anegada: 01.

Total: 06.

San Martín:

Semáforo caído: 01.

Total: 01.

Total de novedades: 44.

El pronóstico para este miércoles

Según indicó Contingencias Climáticas, la jornada será calurosa, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Además, se prevén precipitaciones en cordillera. La temperatura mínima se ubicará en 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 35°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas por tormentas ni granizo para este miércoles en la provincia.