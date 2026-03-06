Fuerte tormenta eléctrica sorprendió al Valle de Uco: el reporte de daños

Las tormentas registradas este viernes en Tupungato, Tunuyán y San Carlos dejaron precipitaciones aisladas en distintos sectores del Valle de Uco, sin reportes de daños.

La zona más afectada de Tunuyán fue el piedemonte del departamento, donde se encuentra el Manzano Histórico

Las lluvias del jueves por la tarde y de la madrugada de este viernes afectaron distintos sectores de los departamentos del centro de la provincia. Desde Defensa Civil de San Carlos confirmaron que las lluvias registradas fueron moderadas en todo el departamento, sin que se reportaran daños. En la localidad de El Cepillo, el pluviómetro registró 3 mm de precipitación, mientras que en otras zonas se observaron intervalos de tormentas eléctricas con mejoras intermitentes.

El Manzano Histórico, una de las zonas afectadas En Tunuyán, el director de Defensa Civil, Fabricio González, informó que la tormenta fue mayormente eléctrica; sin embargo, la zona más afectada fue el oeste del departamento, especialmente los distritos de Los Árboles, Los Chacayes —donde se encuentra el Manzano Histórico— y Algarrobo, ubicados en el piedemonte tunuyanino.

En cuanto a daños reportados, se brindó asistencia en Vista Flores a una familia que se encontraba en situación de precariedad habitacional. Actualmente no hay registro de precipitaciones significativas y las rutas permanecen transitables, aunque se recomienda circular con precaución, especialmente en calle Aguirre y en el Corredor Productivo, donde personal de Vialidad se encuentra trabajando.

Corredor Productivo - Vialidad En Tunuyán, las rutas permanecen transitables, pero se recomienda precaución en calle Aguirre y el Corredor Productivo, donde trabaja Vialidad. Gentileza El Cuco Digital En Tupungato, las lluvias afectaron caminos rurales Ante las precipitaciones registradas durante las últimas horas, desde el municipio de Tupungato, informaron que las zonas con mayor impacto fueron Santa Clara y Gualtallary. Si bien no se registraron incidentes significativos, las principales consecuencias se dieron sobre caminos rurales. En particular, en el camino Estancia Silva donde se detectó un sector con socavación en los costados, producto del escurrimiento del agua.

