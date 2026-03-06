Fuerte tormenta eléctrica sorprendió al Valle de Uco: el reporte de daños

Las lluvias del jueves por la tarde y de la madrugada de este viernes afectaron distintos sectores de los departamentos del centro de la provincia. Desde Defensa Civil de San Carlos confirmaron que las lluvias registradas fueron moderadas en todo el departamento, sin que se reportaran daños. En la localidad de El Cepillo, el pluviómetro registró 3 mm de precipitación, mientras que en otras zonas se observaron intervalos de tormentas eléctricas con mejoras intermitentes.
En Tunuyán, el director de Defensa Civil, Fabricio González, informó que la tormenta fue mayormente eléctrica; sin embargo, la zona más afectada fue el oeste del departamento, especialmente los distritos de Los Árboles, Los Chacayes —donde se encuentra el Manzano Histórico— y Algarrobo, ubicados en el piedemonte tunuyanino.
En cuanto a daños reportados, se brindó asistencia en Vista Flores a una familia que se encontraba en situación de precariedad habitacional. Actualmente no hay registro de precipitaciones significativas y las rutas permanecen transitables, aunque se recomienda circular con precaución, especialmente en calle Aguirre y en el Corredor Productivo, donde personal de Vialidad se encuentra trabajando.
En Tupungato, las lluvias afectaron caminos rurales
Ante las precipitaciones registradas durante las últimas horas, desde el municipio de Tupungato, informaron que las zonas con mayor impacto fueron Santa Clara y Gualtallary. Si bien no se registraron incidentes significativos, las principales consecuencias se dieron sobre caminos rurales. En particular, en el camino Estancia Silva donde se detectó un sector con socavación en los costados, producto del escurrimiento del agua.
Embed
Durante la noche se asistió a un vehículo y a una motocicleta que requerían cruzar por el lugar. Personal municipal trabajó con maquinaria en tareas de limpieza y mantenimiento del camino, extendiendo las labores prácticamente hasta la mañana. Gracias a estas intervenciones, el camino se encuentra actualmente transitable, aunque se solicita circular con precaución mientras continúan las tareas de revisión en distintos sectores afectados.
El cielo permanece totalmente nublado en la provincia, con probabilidad de lloviznas aisladas por sectores, aunque sin precipitaciones generalizadas. Esta condición se mantendrá durante toda la jornada, por lo que los municipios del Valle de Uco continúan monitoreando la situación y trabajando para garantizar la transitabilidad de los caminos.