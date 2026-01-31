El servicio de agua comienza a normalizarse en Mendoza tras el temporal: qué zonas siguen afectadas

Luego del colapso provocado por las intensas lluvias de ayer, Aguas Mendocinas informó que la mayoría de los establecimientos ya están operativos.

La empresa Aguas Mendocinas confirmó los cortes del suministro de agua en varias zonas de Mendoza.

La empresa Aguas Mendocinas emitió un comunicado anunciando que el servicio se encuentra normalizado en casi toda la provincia, aunque el proceso de llenado de reservas continúa en puntos específicos.

La empresa confirmó que todos los establecimientos potabilizadores y estaciones de bombeo ya se encuentran en funcionamiento. Actualmente, las reservas generales están en la etapa final de estabilización para alcanzar los niveles óptimos de presión.

Zonas que aún presentan fallas A pesar del avance, todavía existen áreas identificadas en "proceso de recuperación", donde los vecinos podrían experimentar baja presión o falta de suministro intermitente. Los sectores afectados son:

Guaymallén: Barrios de Dorrego, Las Cañas y San Francisco del Monte.

Godoy Cruz: El cuadrante comprendido desde calle Alberdi a Progreso, y de Cervantes al Acceso Sur. Finalmente, la empresa informó que se encuentra monitoreando la situación y continuará brindando actualizaciones sobre la evolución y normalización del servicio.