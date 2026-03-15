Por qué los cardiólogos recomiendan beber agua antes de tomar el café por la mañana

Beber entre 250 y 500 ml de agua al despertar recupera el volumen de sangre y evita que el corazón trabaje con sobreesfuerzo antes de recibir la cafeína.

Beber café por la mañana no es tan saludable como parece. Esta es la razón por la que los expertos recomiendan tomar agua antes del desayuno.

Muchos argentinos comienzan el día apretando el botón de la cafetera antes incluso de lavarse la cara. Sin embargo, un grupo creciente de cardiólogos advierte que este hábito somete al corazón a un estrés innecesario. Beber agua antes de la primera taza no es solo una sugerencia de bienestar, sino una medida técnica para proteger el sistema cardiovascular.

Después de varias horas de sueño, el cuerpo se despierta en un estado de deshidratación leve. Durante la noche perdemos líquidos a través de la respiración y la transpiración sin darnos cuenta. Al levantarnos, la tendencia natural es buscar energía inmediata en la cafeína, pero este impulso ignora una necesidad biológica crítica de nuestras arterias.

La cafeína actúa como un potente estimulante del sistema nervioso que obliga al corazón a latir con más rapidez y fuerza. Para una persona sana puede parecer inofensivo, pero para quienes conviven con estrés, presión alta o el desgaste propio de la edad, este choque matinal es una carga invisible que se acumula día tras día.

image La ciencia detrás del volumen sanguíneo y el esfuerzo cardíaco El motivo técnico por el cual el agua debe preceder al café reside en el volumen de sangre disponible por la mañana. Al estar ligeramente deshidratados, el volumen sanguíneo es menor, lo que significa que el corazón debe bombear con más intensidad para distribuir la misma cantidad de oxígeno. Si en ese momento introducimos cafeína, estamos pidiendo al motor que acelere a fondo cuando el tanque está a medio llenar. El agua actúa como un lubricante interno que diluye la sangre y restaura el volumen necesario para que el corazón trabaje sin sobreexigirse.

Este hábito permite que la transición del descanso a la actividad sea gradual. Ingerir entre 250 y 500 ml de agua antes de la primera dosis de cafeína transforma un arranque brusco en un calentamiento controlado. Los cardiólogos sugieren esperar entre diez y quince minutos después de beber agua para consumir el primer café, permitiendo que el líquido llegue al torrente sanguíneo y estabilice el sistema.

image Cómo tener un vaso de agua siempre listo por la mañana Adoptar este cambio no implica renunciar al placer de una buena taza caliente. Se trata de ajustar el orden para reducir efectos secundarios comunes como la agitación nerviosa, las palpitaciones o la sensación de mareo matutino. Al priorizar la hidratación, el cuerpo procesa la cafeína de forma más limpia, mejorando la claridad mental y disminuyendo la ansiedad que a veces genera el café en ayunas. Para facilitar el hábito, los especialistas recomiendan dejar un vaso o una botella de agua preparada junto a la cafetera la noche anterior. De esta manera, el primer movimiento de la mañana será hidratar el músculo cardíaco antes de darle la señal de alerta. Es una forma sencilla y económica de cuidar la salud a largo plazo sin sacrificar los rituales que nos hacen felices.