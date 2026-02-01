Fingieron ser pasajeros y asaltaron a un taxista en Las Heras a punta de pistola

El viaje comenzó en Ciudad y finalizó en Las Heras tras las amenazas con un arma de fuego. Se llevaron un celular y cerca de 100 mil pesos.

Un taxista fue víctima de un asalto durante la madrugada de este domingo en el departamento de Las Heras, luego de que tres personas fingieran ser pasajeros y lo amenazaran con un arma de fuego para robarle dinero y pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.25 y fue advertido cuando personal policial recibió, a través de la frecuencia, la activación de una alarma de pre-pánico correspondiente a un taxi. Los efectivos localizaron la unidad en la intersección de las calles Bufano y Galigniana y entrevistaron al conductor.

La víctima de 34 años relató que el viaje se inició en la zona de San Martín y Maipú, en Ciudad, donde subieron al vehículo dos mujeres y un hombre. Al arribar a Las Heras, los pasajeros lo amenazaron con un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros.

Según indicó el taxista, los asaltantes le sustrajeron un teléfono celular Samsung A05 de color verde y una suma cercana a los 100 mil pesos en efectivos, para luego darse a la fuga.