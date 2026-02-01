1 de febrero de 2026 - 13:58

Fingieron ser pasajeros y asaltaron a un taxista en Las Heras a punta de pistola

El viaje comenzó en Ciudad y finalizó en Las Heras tras las amenazas con un arma de fuego. Se llevaron un celular y cerca de 100 mil pesos.

Violento asalto a un taxista.

Violento asalto a un taxista.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un taxista fue víctima de un asalto durante la madrugada de este domingo en el departamento de Las Heras, luego de que tres personas fingieran ser pasajeros y lo amenazaran con un arma de fuego para robarle dinero y pertenencias.

Leé además

l-gante en las heras: barrio, cumbia 420 y rkt

L-Gante en Las Heras: barrio, cumbia 420 y RKT

Por Ariel Búmbalo
Por el alerta de tormenta, varios departamentos informaron la reprogramación o suspensión de eventos este fin de semana. 

Fin de semana con alerta de tormentas: qué pasará con los eventos programados

Por Redacción Sociedad

El hecho ocurrió alrededor de las 5.25 y fue advertido cuando personal policial recibió, a través de la frecuencia, la activación de una alarma de pre-pánico correspondiente a un taxi. Los efectivos localizaron la unidad en la intersección de las calles Bufano y Galigniana y entrevistaron al conductor.

La víctima de 34 años relató que el viaje se inició en la zona de San Martín y Maipú, en Ciudad, donde subieron al vehículo dos mujeres y un hombre. Al arribar a Las Heras, los pasajeros lo amenazaron con un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros.

Según indicó el taxista, los asaltantes le sustrajeron un teléfono celular Samsung A05 de color verde y una suma cercana a los 100 mil pesos en efectivos, para luego darse a la fuga.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que trabaja para identificar y dar con los responsables del hecho.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La reina nacional de la Vendimia ya tiene su primera sucesora: Chiara Baciocchi llevará la corona de Las Heras

La reina nacional de la Vendimia ya tiene su primera sucesora: Chiara Baciocchi llevará la corona de Las Heras

Por Ignacio de la Rosa
Alejandrina Funes, la Reina Nacional de la Vendimia 2025, representó a Las Heras.

Las Heras elige esta noche a su reina de la Vendimia y Alejandrina Funes comienza a despedirse del reinado

Por Redacción Sociedad
Golpe al tráfico de fauna en Mendoza: rescatan aves silvestres ofrecidas ilegalmente por redes sociales.

Golpe al tráfico de fauna en Mendoza: rescatan aves silvestres que vendían por redes sociales

Por Redacción Sociedad
Las Heras elegirá a la sucesora de la reina nacional de la Vendimia

Las Heras reprogramó su fiesta de la Vendimia ante alerta meteorológica: cuándo y dónde será

Por Redacción Sociedad