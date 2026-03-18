18 de marzo de 2026 - 10:16

Intentó robar una camioneta, forcejeó con una mujer y chocó contra un auto y un poste en Las Heras

La mujer, que esperaba a bordo del vehículo mientras el conductor hacía un trámite, fue atendida por los médicos tras una lesión que sufrió. El delincuente quiso huir, pero fue detenido.

Intentó robar una camioneta, forcejeó con una mujer y chocó a un auto y contra un poste en Las Heras
Intentó robar una camioneta, forcejeó con una mujer y chocó a un auto y contra un poste en Las Heras

Foto:

Gentileza / X @radiomitremza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un intento de robo terminó en un violento choque y con un delincuente detenido este miércoles por la mañana en la intersección de San Martín y Godoy, en Las Heras.

Leé además

Dos detenidos por el crimen de Leandro David Ontivero (23) en el barrio Buena Vista de Las Heras

Mataron de un balazo en el cuello a un joven en Las Heras: hay dos detenidos

Por Redacción Policiales
Cayó un joven de 25 años acusado de robar una bicicleta en Las Heras.

Detuvieron a un hombre tras robar una bicicleta en Las Heras

Según testigos, el episodio comenzó cerca de las 8 cuando el malviviente intentó robar una camioneta Ford Ranger que estaba en marcha y detenida frente a un banco, mientras el conductor realizaba una entrega de diario.

Dentro del vehículo se encontraba una mujer sola esperando, que fue abordada al instante por el intruso. Ambos forcejearon en el momento en que el hombre se subió con intenciones de escapar.

En medio de esa maniobra, el delincuente aceleró y terminó chocando contra un auto estacionado y, luego, contra un poste. El impacto fue violento y dejó a la mujer con lesiones, por lo que debió ser asistida y trasladada en ambulancia a un hospital.

Tras el choque, el sospechoso intentó huir a pie. En su fuga, buscó esconderse en una vivienda de la zona, llegó a trepar a un techo, pero fue advertido por un vecino que dio aviso a la Policía, además de intervenir la Guardia Urbana Municipal.

Minutos después, efectivos lograron reducir al ladrón a pocas cuadras del lugar y quedó detenido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Flora Inés Moyano, sexta víctima de femicidio en Mendoza en lo que va del 2025. Fue detenido el reincidente Walter Molina, que tenía salidas transitorias.

Perpetua para el femicida que asesinó a su pareja en un baldío de Las Heras

Lo atacó una patota cuando frenó por un bache

Lo atacó una "patota" cuando frenó por un bache y lo empujaron de la moto: salvajes asaltos en el Gran Mendoza

millonaria recompensa por datos de ariel linero, quien fue visto por ultima vez hace 2 anos en el challao

Millonaria recompensa por datos de Ariel Linero, quien fue visto por última vez hace 2 años en El Challao

Intentó abrir autos y amenazó a una pareja en el Parque San Martín

Intentó abrir autos y amenazó a una pareja en el Parque San Martín pero fue detenido tras una persecución