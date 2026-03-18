Intentó robar una camioneta, forcejeó con una mujer y chocó contra un auto y un poste en Las Heras

La mujer, que esperaba a bordo del vehículo mientras el conductor hacía un trámite, fue atendida por los médicos tras una lesión que sufrió. El delincuente quiso huir, pero fue detenido.

Intentó robar una camioneta, forcejeó con una mujer y chocó a un auto y contra un poste en Las Heras

Un intento de robo terminó en un violento choque y con un delincuente detenido este miércoles por la mañana en la intersección de San Martín y Godoy, en Las Heras.

Según testigos, el episodio comenzó cerca de las 8 cuando el malviviente intentó robar una camioneta Ford Ranger que estaba en marcha y detenida frente a un banco, mientras el conductor realizaba una entrega de diario.

Dentro del vehículo se encontraba una mujer sola esperando, que fue abordada al instante por el intruso. Ambos forcejearon en el momento en que el hombre se subió con intenciones de escapar.

En medio de esa maniobra, el delincuente aceleró y terminó chocando contra un auto estacionado y, luego, contra un poste. El impacto fue violento y dejó a la mujer con lesiones, por lo que debió ser asistida y trasladada en ambulancia a un hospital.

Tras el choque, el sospechoso intentó huir a pie. En su fuga, buscó esconderse en una vivienda de la zona, llegó a trepar a un techo, pero fue advertido por un vecino que dio aviso a la Policía, además de intervenir la Guardia Urbana Municipal.