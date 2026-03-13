Perpetua para el femicida que asesinó a su pareja en un baldío de Las Heras

El juzgado Penal Colegiado Nº 2 condenó a prisión perpetua a Jesús Amador Molina (61), luego de que se declarara culpable del femicidio de Flora Inés Moyano (60) , quien fue asesinada en julio el año pasado en un terreno baldío de Las Heras .

Millonaria recompensa por datos de Ariel Linero, quien fue visto por última vez hace 2 años en El Challao

Lo atacó una "patota" cuando frenó por un bache y lo empujaron de la moto: salvajes asaltos en el Gran Mendoza

El fallo por la máxima pena que permite la ley argentina lleva la firma de la jueza Érica Sánchez, quien homologó un acuerdo entre la Fiscalía de Homicidio a través de Fernando Guzzo y la defensa de Molina, previo a la sentencia.

La audiencia se llevó a cabo esta mañana en sala 6 del Polo Judicial, hasta donde fue llevado femicida, acusado de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. De esta manera, Molina desechó enfrentar a un jurado popular en un juicio por jurados que debió considerar como adverso.

Al momento del crimen Molina estaba detenido –con salidas transitorias- en la granja penal de Gustavo André, donde el delincuente cumplía con los tres últimos meses de una condena de 10 años por abuso sexual agravado por acceso carnal.

La investigación realizada por el entonces fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, determinó, a través de los registro de GPS de la pulsera electrónica que llevaba Molina los movimientos que hizo desde que salió de la granja penal hasta el barrio Democracia de Las Heras para luego ir hasta el descampado donde fue asesinada quien fuera su pareja.

Flora Inés Moyano fue encontrada en un descampado de Las Heras. El presunto femicida, Walter Molina, fue condenado. Archivo.

"Un abusador, reincidente y ahora femicida": el mensaje de Mercedes Rus tras el crimen en Las Heras

Un crimen brutal

El cuerpo de Flora Moyano fue encontrado a las 11.10 del domingo 27 de julio, por una familia que estaba buscando desechos en un terreno baldío ubicando en la calle Junín, entre Pedro Pascual Segura y calle Manuel A. Sáez, Las Heras, en los fondos de una papelera y frente a un hotel alojamiento.

Tras el llamado al 911 llegó al lugar un móvil con personal de Investigaciones y rápidamente se solicitó un equipo de Policía Científica, al tiempo que se comunicaba la novedad al fiscal Gustavo Pirrello.

El cuerpo de la mujer se encontraba boca abajo y los peritos de Científica detectaron que el agresor, con un fibrón, había dejado un mensaje en la espalda de la mujer.

Mientras los investigadores trabajaban en la escena de crimen, familiares y vecinos de la familia de Flora ya habían llegado al lugar. Allí confirmaron la identidad de la víctima y se vivieron momentos de extrema angustia y dolor.

Flora Moyano había salido el sábado a las 19 de su casa del barrio Democracia y al ver que no volvía, su hija hizo una denuncia por paradero, advirtiendo que se iba a encontrar con su pareja, Molina.

Walter Molina se encontraba en la cárcel cumpliendo una pena de 10 años abuso sexual con acceso carnal, tras ser condenado en octubre 2015, es decir que en octubre próximo la pena se iba a cumplir en su totalidad.

Teniendo en cuenta esta situación, el Juzgado Penal Colegiado Nº2, la había concedido el beneficio de salidas transitorias progresivas que actualmente tenía el siguiente régimen: el recluso podía salir 16 horas cada 15 días para ir desde la granja penal de Gustavo André (Lavalle) a la casa de su madre (en el barrio Democracia de Las Heras), mientras era monitoreado a través de una pulsera electrónica.