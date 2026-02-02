Otra vez asaltaron a una conductora de aplicación: le robaron dinero, celulares y la llave del auto

Una conductora de una aplicación de transporte fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este lunes en Las Heras , donde un delincuente la amenazó con un arma blanca y le robó pertenencias de valor.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en calle Pedro Pascual Segura, cuando la mujer, identificada como B. F., de 28 años, se encontraba prestando servicio. En ese momento, fue abordada por un sujeto que, bajo amenazas con un cuchillo, le sustrajo dos teléfonos celulares, las llaves del vehículo y una suma aproximada de 90.000 pesos en efectivo.

Tras cometer el robo, el agresor se dio a la fuga. Personal policial de la Comisaría 16ª asistió a la víctima y realizó patrullajes por la zona, aunque no logró dar con el autor del hecho.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que interviene en la investigación para dar con el responsable.

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este martes en Guaymallén, luego de ser sorprendidos trasladando elementos robados y tras una persecución policial que incluyó una fuga por los techos de viviendas.

El procedimiento se realizó alrededor de las 3:50 en calle Mariano Moreno al 3200, cuando personal policial de la Subcomisaría Campos realizaba patrullajes preventivos y observó a dos sujetos transportando una lijadora, una hidrolavadora y dos televisores —uno de 32 pulgadas marca Sony y otro de 55 pulgadas marca Samsung—.

Al advertir la presencia policial, ambos individuos intentaron darse a la fuga. Uno de ellos fue aprehendido en el lugar, mientras que el segundo fue detenido minutos después tras intentar escapar por los techos de viviendas linderas. En su poder, los efectivos secuestraron un revólver calibre 22 con dos cartuchos en su interior.

Posteriormente, la víctima, identificada como S. R. M., de 65 años, denunció que los sujetos habían ingresado a su domicilio en obra tras escalar el cierre perimetral, sustrayendo los elementos que fueron recuperados por el personal policial.

En el procedimiento intervino personal de la UID y Policía Científica. Los detenidos, identificados como F. G. T. (26) y J. I. G. (32), quedaron a disposición de la Justicia.