L-Gante en Las Heras: barrio, cumbia 420 y RKT

Al menos hasta el cierre de esta edición, ni las tormentas ni las lluvias con que comenzó el fin de semana mendocino han sido suficientes para desalentar los festejos con que Las Heras celebra su aniversario y su elección vendimial. El departamento realizó el jueves su Fiesta vendimial (iba a ser el viernes pero se anticipó por la tormenta), los shows de ayer (sábado), segundo día del Festival, fueron reprogramados para el lunes y hoy será el cierre con artistas como Los Playeros, Valentina Márquez, Magui Olave y nada menos que la actuación de L-Gante .

El fenómeno musical Elian Ángel Valenzuela actuará esta noche en el marco de los festejos lasherinos, extendiendo aún más la impronta de una carrera que parece haber escapado a cualquier molde convencional.

Nacido el 5 de abril de 2000 en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, L-Gante no emergió de una incubadora de estrellas sino del corazón de los barrios populares . Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la música , los desafíos económicos y las ganas de contar lo que veía y vivía. A los 15 años empezó a componer y a grabar con herramientas que otros artistas recién verían años después. Fue así como, casi artesanalmente, con una de las netbooks que recibió durante los gobiernos de Cristina, comenzó a esbozar los sonidos que luego definieron su estilo y su narrativa: la cumbia 420 y el RKT, géneros que mezclan cumbia villera, trap y reggaetón con una estética urbana cruda y directa.

Su primer impacto llegó con temas como “Uno más uno” y “Pinto el calor”, piezas tempranas que, más que éxitos, fueron declaraciones de intenciones de un pibe que hablaba de su mundo con las armas más sinceras que tenía: su voz y su barrio.

El boom con “L-Gante RKT”

El viraje decisivo ocurrió en 2020 con el lanzamiento de “L-Gante RKT”, una colaboración con Papu DJ que se transformó en himno casi inmediato dentro y fuera de Argentina. Esa canción no solo pegó por su ritmo pegadizo; fue la chispa que encendió un movimiento cultural, un puente entre historias reales y música popular masiva. Pronto se midió en las mismas listas que gigantes del pop y el trap.

Un punto de inflexión adicional fue la colaboración con Bizarrap en la Music Session Vol. 38, que llevó su nombre al tope del Billboard Argentina Hot 100 y proyectó su sonido incluso más allá de las fronteras nacionales.

Detrás del personaje

Si hoy el nombre L-Gante genera filas de fans coreando letras al unísono, también hay una persona compleja detrás de eso. En entrevistas recientes, Elian ha hablado sin casete sobre su vida personal, sus relaciones y sus aprendizajes. Lejos del estereotipo de estrella inalcanzable, habla de su familia, de su hija Jamaica y de cómo equilibrar la paternidad con una agenda que parece no detenerse.

Su relación con la madre de su hija, Tamara Báez, marcó gran parte de su vida y fue materia de atención mediática. Más allá de eso, en 2024 L-Gante se vinculó con la figura mediática Wanda Nara, relación que disparó su presencia en los programas de chismes y aumentó su popularidad.

En varias entrevistas el cantante fue claro al hablar de cómo enfrenta la mirada pública y los rumores: “Yo soy jovencito y crecí confrontando prejuicios… Lo que hago es música, y también sé que pueden hablar de cualquier cosa que no sea una canción mía”.

Madurez y las tensiones del éxito

El ascenso meteórico de L-Gante no fue sólo lena para fuegos artificiales; también trajo lecciones duras. El mismo artista reconoce, en sus intercambios con periodistas, que la exposición puede jugar a favor y en contra. Celebra el reconocimiento por llegar a públicos variados, pero también piensa en el peso de ser referente para jóvenes de contextos difíciles.

“Antes la reacción de los jóvenes era ‘eh, ahora los chetos se hacen los villeros’. Pero yo me pongo contento porque soy un pibe joven que le llegó a tanta gente grande o chicos de distinta clase social”.

Ese contraste entre la humildad de sus orígenes y el brillo actual se ve también en su relación con el dinero. En una entrevista de 2023 dijo sin vueltas: “La plata me borró la preocupación del comer… pero no gasto en lujos, salvo algún gusto caro de vez en cuando”.

Miradas encontradas

No todo en la vida de L-Gante fue brillo. La exposición constante también lo llevó a estar en el centro de episodios judiciales y mediáticos que alimentaron debates en redes y medios. Desde denuncias legales hasta detenciones, algunas de las cuales él mismo ha comentado con su estilo directo y sin filtros, su vida fuera del escenario ha sido tan comentada como su música.

Este mix de éxito, polémica y vulnerabilidad ha generado opiniones encontradas: si para muchos representa un fenómeno cultural popular sin precedentes, para otros su presencia pública desafía algunos cánones tradicionales sobre lo que debe ser un artista profesional.

La vida como espectáculo

L-Gante, con millones de seguidores en redes sociales, no solo hace música; hace vida pública. Desde giras inesperadas hasta postales casuales con su hija o figuras públicas, su cuenta de Instagram se vuelve una ventana hacia su cotidianidad. El viaje por Europa con su ex pareja y el actual novio de ella, con quien compartió momentos de convivencia sin tensiones visibles, fue un ejemplo más de cómo transforma experiencias personales en relatos compartidos.

Esa manera de narrar su propia existencia convierte cada publicación en un capítulo de la saga personal del artista, en la que los roles se mezclan y el público siente estar asistiendo a un diario de vida más que a un simple feed de celebridad.

La conexión con el público

Lo que hace único a L-Gante es su capacidad para hablar desde adentro hacia afuera, sin traducciones ni edulcorantes. Sus letras, a veces crudas, a veces lúdicas, siempre tienen esa chispa de autenticidad que muchos reconocen como “voz de barrio”. Esa conexión va más allá de la música: es una forma de ver el mundo desde una perspectiva que pocos artistas populares logran articular con tanta naturalidad.

Su música ha atravesado fronteras generacionales: hay padres que repiten sus canciones con sus hijos adolescentes y jóvenes que descubren en sus ritmos una alternativa sin poses a la música urbana tradicional.

Esperada cita en Las Heras

Y ahora, apenas iniciado 2026, el fenómeno de L-Gante desembarca en Mendoza.

Este domingo en Las Heras, L-Gante tendrá una de esas presentaciones que prometen ser más que un simple show: son encuentros comunitarios donde la música se vuelve la banda sonora de historias compartidas. Más allá de la logística de un evento masivo —seguridad, producción, convocatoria—, la cita representa un paso más en el recorrido de un artista que sabe convertir cada concierto en un diálogo directo con el público.

En una provincia donde la música popular tiene su propia tradición y seguidores fervientes, la llegada de L-Gante habla de una demanda cultural que trasciende etiquetas y clasificaciones: es un puente entre realidades diversas, desde el cordón industrial bonaerense hasta las calles mendocinas.

Lo que L-Gante deja

No es solo una presentación más, ni una moda pasajera. L-Gante personifica una era de la música argentina donde lo urbano, lo popular y lo global convergen de formas inesperadas. Sus raíces humildes, su ascenso meteórico, sus controversias y su manera de narrar lo cotidiano conforman un retrato de la Argentina de estos tiempos: plural, ruidosa, desafiante y profundamente humana.

Y mientras en Las Heras se calientan los parlantes para recibirlo este domingo, queda la certeza de que el paso de L-Gante por la escena musical y social argentina ya forma parte de un capítulo que aún está lejos de definirse. Porque, más allá de los hits y los escándalos, su historia sigue siendo, principalmente, la historia de muchos que se ven reflejados en la voz potente de un chico que decidió contar su verdad sin pedir permiso.

