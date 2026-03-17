"Dune: parte Tres" presentó tráiler y nuevos personajes: el tanque al que intentará ganarle en su estreno

La espera terminó y “Dune: Parte Tres” ya mostró sus primeras imágenes. El nuevo tráiler de la esperada película confirma que la historia entra en su etapa más oscura, con la presentación de personajes clave y un adelanto del conflicto que marcará el cierre definitivo de la trilogía .

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Tras el impacto de “Dune: Parte Dos” , la nueva entrega da un giro en la narrativa porque Paul Atreides ya no es solo un líder en formación, sino una figura central de poder que enfrenta las consecuencias de su ascenso.

El adelanto muestra el regreso de Timothée Chalamet como Paul Atreides, junto a Zendaya y Florence Pugh , quienes tendrán un rol aún más importante en esta etapa.

Pero uno de los puntos fuertes del tráiler es la aparición de nuevos personajes. Entre ellos, se destaca la incorporación de Robert Pattinson como Scytale, uno de los grandes antagonistas de esta parte de la historia.

También se anticipa un mayor desarrollo de Anya Taylor-Joy como Alia Atreides , además del regreso de Jason Momoa, lo que abre nuevas preguntas sobre el destino de su personaje.

El nuevo avance confirma el regreso a Arrakis y al universo creado por Frank Herbert. Tras adaptar la novela original en las dos primeras entregas, la tercera película llevará a la pantalla El Mesías de Dune, continuando la historia en una línea temporal situada 17 años después de los acontecimientos de Dune y Dune: Parte Dos.

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En esta nueva etapa, Paul Atreides deberá enfrentarse a las consecuencias de su ascenso como emperador Muad’Dib, luego de derrotar a la Casa Harkonnen y al emperador Shaddam IV Corrino. Su liderazgo sobre los Fremen y el impacto de su figura mesiánica serán ejes centrales del conflicto.

De acuerdo con lo mostrado en el tráiler y la información adelantada, la película introduciría algunos cambios respecto al material original. Entre ellos, destaca la incorporación de los personajes Leto II y Ghanima, interpretados por Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke. A diferencia de la novela, donde aparecen hacia el final, en la adaptación cinematográfica serían presentados como adolescentes desde etapas más tempranas.

Otro de los cambios se vincula con el personaje de Chani, interpretado por Zendaya. Mientras que en el libro permanece junto a Paul tras su coronación, en la segunda película dirigida por Denis Villeneuve se optó por un giro narrativo en el que decide alejarse tras sentirse traicionada, lo que podría tener nuevas repercusiones en esta tercera entrega.

De qué trata “Dune: Parte Tres”

Dirigida nuevamente por Denis Villeneuve, la película adapta Mesías de Dune, la novela de Frank Herbert.

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En esta etapa, la historia se vuelve más política y compleja: Paul gobierna como emperador mientras una guerra santa avanza por la galaxia, lo que pone en juego no solo su liderazgo, sino también su propia humanidad.

Cuándo se estrena "Dune: Parte Tres"

El final de la saga llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, en una de las fechas más fuertes del calendario cinematográfico. La película compartirá cartelera con "Avengers: Doomsday", lo que anticipa uno de los enfrentamientos más fuertes en taquilla de los últimos años.