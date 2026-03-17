El director de la película más vista de Netflix adelantó una posible secuela

Tras el fuerte impacto global de la película de acción de Netflix “Máquina de guerra”, con casi 40 millones de espectadores, y un final que deja abierta la imaginación, su director Patrick Hughes rompió el silencio sobre una posible secuela . Incluso reconoció que ya tiene ideas para seguir expandiendo la historia.

Con Adam Sandler en Netflix: la película de básquet que emociona y muestra su faceta más dramática

Dura menos de 2 horas en Netflix: la película de ciencia ficción que es furor en 86 países

En Máquina de guerra, Alan Ritchson interpreta a 81 , un militar que adopta ese código al ingresar a una unidad de élite del Ejército de Estados Unidos. Su historia personal está marcada por una pérdida profunda: la muerte de su hermano en combate en Afganistán, un hecho que arrastra como trauma.

Ese pasado lo condiciona desde el inicio, pero la verdadera prueba llega durante un ejercicio que parecía rutinario. Todo cambia cuando una amenaza inesperada irrumpe y obliga al grupo a dejar de lado el entrenamiento para enfrentarse a una situación límite, donde sobrevivir se vuelve el único objetivo.

El director reconoció que la producción de Netflix originalmente fue concebida como un relato cerrado; sin embargo, admitió que el universo que construyó permite desarrollar nuevas líneas narrativas.

Lejos de esquivar el tema, el director fue claro: si la plataforma decide avanzar, está dispuesto a continuar la saga. “Como escritor es imposible no pensar en ello. Me enamoré del personaje de 81, del universo... así que si llega esa llamada, sí, estoy listo para apretar el gatillo”, alentó en entrevista que dio junto al protagonista del filme, Alan Ritchson, al medio Screenrant.

Además, sobre el verdadero nombre del protagonista, aprovechó la incógnita para anunciar que los fans deberán esperar a la secuela. “Todo el mundo estaba como ‘no, su nombre es Gerald’. Crecí con un gran apetito por el western y me gusta ese misterio, como el de ‘El jinete pálido’”, comentó.

Ritchson, conocido además por su papel en la serie Reacher, también se mostró interesado en retomar su personaje. Aunque lo hizo con humor en entrevistas recientes, dejó entrever que tanto él como parte del equipo creativo estarían dispuestos a regresar. "Tiene que quedarse para ver las ocho partes", dijo entre risas.

Un final abierto que empuja la continuación

La trama, protagonizada por Alan Ritchson, sigue a un grupo militar que enfrenta una amenaza de origen extraterrestre. En su desenlace, la historia no solo resuelve el conflicto principal, sino que deja indicios de un peligro mucho mayor en desarrollo.

Alan Ritchson y Patrick Hughes en plena grabación de "Máquina de guerra". Alan Ritchson y Patrick Hughes en plena grabación de "Máquina de guerra". gentileza

Ese cierre, lejos de ser definitivo, funciona como punto de partida para una posible segunda entrega, algo que los espectadores no tardaron en detectar y debatir en redes sociales.

Qué dice Netflix sobre una posible secuela

A pesar del entusiasmo, desde Netflix no hubo anuncios oficiales. La plataforma suele basar sus decisiones en métricas de audiencia, retención y conversación digital, factores en los que la película viene destacándose.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix US (@netflix)

Su presencia sostenida en el Top 10 de distintos países y el crecimiento de su base de fans juegan a favor. Sin embargo, la confirmación de una secuela depende de una evaluación más amplia que incluye costos de producción y proyección global.