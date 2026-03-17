17 de marzo de 2026 - 13:07

Liberaron a Luciana Martínez, la exparticipante de Gran Hermano acusada de "viuda negra"

La mediática había sido acusada de robo en un confuso episodio. La Justicia la dejó en libertad mientras avanza la investigación.

Liberaron a Luciana Martínez tras ser acusada de viuda negra por un turista.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

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La decisión fue tomada por la Justicia tras evaluar la calificación del hecho. Según trascendió, el fiscal que interviene en la causa consideró que corresponde investigarlo como un hurto y no como un delito más grave. En ese marco, el juez resolvió otorgarle la libertad a la mediática mientras continúa el proceso.

Luciana Martínez
Luciana Martínez fue detenida por supuestamente emborrachar a un turista estadounidense y robarle sus pertenencias.

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Cómo fue el arresto de la ex Gran Hermano

El episodio se conoció días atrás, cuando un turista denunció que la joven lo habría embriagado y luego le sustrajo distintas pertenencias en el hotel donde se alojaba. A partir de esa acusación, se inició una investigación que derivó en la detención de Martínez.

Tras comparecer ante la Justicia, la ex participante del reality dio su versión de los hechos y negó las acusaciones. Según se informó, su declaración resultó clave para que el magistrado analizara su situación procesal y definiera su liberación.

Luciana Martínez
Liberaron a Luciana Martínez tras ser acusada de viuda negra por un turista.

Liberaron a Luciana Martínez tras ser acusada de viuda negra por un turista.

Si bien recuperó la libertad, la causa sigue en curso y deberá avanzar para esclarecer lo ocurrido. En esta etapa, la calificación de hurto implica que la investigación se centra en determinar si existió o no un apoderamiento indebido de bienes sin que mediara violencia.

En paralelo, el entorno de Luciana Martínez se mantuvo cauto y evitó realizar declaraciones públicas, mientras el expediente continúa sumando elementos y testimonios.

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