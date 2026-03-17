17 de marzo de 2026 - 09:18

El tatuaje de Luana de Gran Hermano que desató una bomba sobre su pasado criminal

La participante evitó explicar el significado de la marca que lleva en su brazo y quedó expuesta frente a las cámaras.

En Gran Hermano le preguntaron a Luana por su tatuaje y estalló una polémica.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

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La reacción de Fernández fue inmediata: con una sonrisa nerviosa, respondió de manera evasiva y cortante: “No importa”, evitando dar detalles sobre el origen del tatuaje. La escena no pasó desapercibida entre los participantes y rápidamente se convirtió en tema de conversación tanto dentro de la casa como entre los seguidores del reality.

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El detalle que más llamó la atención es que el tatuaje de Luana coincide con el nombre del Wi Fi Team, el grupo de youtubers liderado por Yao Cabrera y Nathan Castro que durante años generó controversia en redes sociales por sus contenidos y su estructura de trabajo.

Luana de Gran Hermano quedó expuesta como miembro del grupo criminal de Yao Cabrera

Según explicó el manager de medios Jorge Zonzini, el tatuaje de Fernández coincide con el nombre de la organización que funcionaba en la llamada “Mansión Wi Fi”, ubicada en el barrio San Marcos, partido de Escobar. La causa judicial se inició tras una denuncia presentada por Zonzini en octubre de 2020, a la que luego se sumaron los testimonios del editor Mariano Fernández y la diseñadora gráfica Giovanna De Mitole, quienes aseguraron haber sido víctimas de explotación laboral y sexual dentro del grupo.

En el expediente judicial, se expone que la concursante de GH figuraba como integrante de la organización y fue identificada por algunas víctimas. “El rol de Luana, entre otros, era participar de los videos en vivo de sexo explícito que la secta destructiva de Yao Cabrera difundía entre sus millones de seguidores”, afirmó Zonzini.

Gran Hermano
En Gran Hermano le preguntaron a Luana por su tatuaje y estalló una polémica.

En Gran Hermano le preguntaron a Luana por su tatuaje y estalló una polémica.

La causa terminó con la condena a cuatro años de prisión para Yao Cabrera por trata de personas y reducción a la servidumbre, según la sentencia de la jueza Nada Flores Vega del Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín. Además, la Justicia ordenó ampliar la investigación hacia otros integrantes del Wi Fi Team por presunto lavado de activos, debido a las millonarias sumas de dinero que manejaba la organización a través de contenido digital, fiestas, merchandising y otras actividades.

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