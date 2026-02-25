25 de febrero de 2026 - 20:02

Gran Hermano Generación Dorada sumó a una participante vinculada con las sectas de Yao Cabrera

Una concursante de esta edición de Gran Hermano tiene un pasado que la vincula con la organización delicitiva del youtuber Yao Cabrera.

Gran Hermano Generación Dorada sumó a una participante vinculada a la organización criminal de Yao Cabrera

Gran Hermano Generación Dorada sumó a una participante vinculada a la organización criminal de Yao Cabrera

Los demás continúan firmes y espectantes con lo que sucederá en los próximos días en la casa más famosa. Una de las concursantes que ingresó a la casa este año fue Luana Fernández, modelo e influencer de 28 años con experiencia en televisión tras su participación en Combate. Luego de su entrada al programa, se conoció su oscura vinculación en el pasado con una organización criminal.

El vínculo de Luana Fernández de GH con Yao Cabrera

Según informó Noticias Argentinas, la joven influencer formaba parte de la organización coercitiva liderada por los youtubers Yao Cabrera y Nathan Castro (alias Mini Bo), quienes actualmente se encuentran presos por los delitos de trata de personas y abusos sexuales. La organización denominada WI FI TEAM contaba con más de 45 millones de seguidores, entre los que se encontraban en su mayoría menores entre cinco y catorce años de edad.

El manager de medios Jorge Zonzini expresó a la agencia NA que la investigación se originó a raíz de su denuncia en 2020 a la que se incorporaron los testimonios del editor Mariano Fernández y de la diseñadora gráfica Giovana De Mitole, quienes afirmaron haber sido víctimas de explotación laboral y sexual por parte de la organización.

Los abusos ocurrían dentro de la denominada Mansión WiFi, también conocida como "La Casa del Terror", ubicada en el barrio San Marcos, en el partido bonaerense de Esobar. Según revelaron las víctimas, los hechos ocurrieron durante varios años y se intensificaron en la pandemia del COVID-19 durante el aislamiento.

Yao Cabrera

La organización estaba dirigida por Yao Cabrera e integrada por diferentes influencers entre los que se destacan Luana Fernández, quien respondía al nombre de fantasía “Lula WiFi”, Candela Díaz, Luli Mieri, Rosina Valiente, Kevin Macri, Fabri Lemus, Nathan Bianco, Diego Llamazares, Javi Ayul, Irupe Cabrera, Matías Cabrera, Ulises Magic y Juan Pablo Barbot, entre otros.

“Yao Cabrera y sus secuaces integran una enorme red y poderosa secta destructiva que, con la pantalla del entretenimiento infantojuvenil, captaban a niños y adolescentes vulnerables”, manifestó el manager denunciante a NA.

En 2024, Yao Cabrera y Nathan Castro fueron condenados a cuatro años de prisión por trata de personas y reducción a la servidumbre. Asimismo, la jueza federal ordenó abrir una causa paralela por presunto lavado de activos por la venta de material de pedofilia, así como por la venta de estupefacientes y alcohol a los menores en las fiestas que Yao Cabrera y su organización realizaban en las discos La Casita y Bica Bar de Escobar.

