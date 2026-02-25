25 de febrero de 2026 - 20:51

Horario confirmado: cuándo comienza la primera gala de Gran Hermano Generación Dorada

La emisión se realizará por la pantalla de Telefe y mediante plataformas digitales asociadas a la cadena.

Este martes se cerraron las puertas de Gran Hermano y comenzó oficialmente el juego.

Este martes se cerraron las puertas de Gran Hermano y comenzó oficialmente el juego.

A tan solo 5 días del estreno, se dieron a conocer las novedades para la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada.

A tan solo 5 días del estreno, se dieron a conocer las novedades para la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada.

El debut se concretó a comienzos de esta semana y este miércoles se desarrollará la primera gala de nominación. La emisión se realiza por la pantalla de Telefe y mediante plataformas digitales asociadas.

Tras dos noches dedicadas a la presentación de los jugadores, el reality avanza hacia su primera instancia estratégica. Según información confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, la nominación no se realizará en vivo debido a la cantidad de participantes, aunque el proceso se emitirá durante el programa.

Gran Hermano
Se supo el sueldo semanal de los nuevos concursantes de Gran Hermano.

Se supo el sueldo semanal de los nuevos concursantes de Gran Hermano.

Una estrategia multiplataforma para liderar el rating

La nueva temporada apuesta a una fuerte presencia digital. Además de la transmisión tradicional por aire, el ciclo incorporó contenidos exclusivos por streaming con el objetivo de ampliar audiencia y consolidar el liderazgo en materia de rating durante 2026.

La tercera gala comenzará a las 22.15 horas y se podrá seguir tanto por Telefe como por los canales digitales habilitados. El despliegue multiplataforma forma parte de una estrategia que busca captar distintos segmentos del público, incluyendo usuarios habituales de redes sociales.

Gran Hermano generación dorada- Santiago del Moro
Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada por streaming y cable

Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada por streaming y cable

28 participantes y figuras invitadas

El lunes ingresaron 18 jugadores a la casa y el martes se sumaron los 10 restantes, lo que completa un total de 28 participantes en competencia. La magnitud del grupo obligó a modificar la dinámica habitual de nominación en esta primera instancia.

Entre las novedades del estreno se destacaron las presencias de Andrea del Boca y Divina Gloria, junto con exparticipantes de ediciones anteriores, influencers y creadores de contenido en redes sociales, vinculados a plataformas como TikTok.

