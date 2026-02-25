Horario confirmado: cuándo comienza la primera gala de Gran Hermano Generación Dorada

La emisión se realizará por la pantalla de Telefe y mediante plataformas digitales asociadas a la cadena.

Este martes se cerraron las puertas de Gran Hermano y comenzó oficialmente el juego.

Telefe estrenó este lunes 24 de febrero una nueva edición de Gran Hermano bajo el nombre Generación Dorada. La conducción quedó a cargo de Santiago del Moro, quien encabeza el ciclo en esta etapa renovada. El formato mantiene la convivencia de múltiples participantes aislados dentro de la casa más famosa del país.

Gran Hermano A tan solo 5 días del estreno, se dieron a conocer las novedades para la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada. El debut se concretó a comienzos de esta semana y este miércoles se desarrollará la primera gala de nominación. La emisión se realiza por la pantalla de Telefe y mediante plataformas digitales asociadas.

Tras dos noches dedicadas a la presentación de los jugadores, el reality avanza hacia su primera instancia estratégica. Según información confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, la nominación no se realizará en vivo debido a la cantidad de participantes, aunque el proceso se emitirá durante el programa.

Gran Hermano Se supo el sueldo semanal de los nuevos concursantes de Gran Hermano. web Una estrategia multiplataforma para liderar el rating La nueva temporada apuesta a una fuerte presencia digital. Además de la transmisión tradicional por aire, el ciclo incorporó contenidos exclusivos por streaming con el objetivo de ampliar audiencia y consolidar el liderazgo en materia de rating durante 2026.

La tercera gala comenzará a las 22.15 horas y se podrá seguir tanto por Telefe como por los canales digitales habilitados. El despliegue multiplataforma forma parte de una estrategia que busca captar distintos segmentos del público, incluyendo usuarios habituales de redes sociales.