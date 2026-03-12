La Tana de Gran Hermano confrontó al ex novio de Luana por su aparición el el Derecho a réplica

Luego del explosivo cara a cara entre Luana Fernández y su exnovio, la exparticipante del reality sorprendió al dejarle un comentario directo al joven.

La Tana de Gran Hermano se metió en medio del conflicto de Luana y su ex.

La polémica que rodea a Luana Fernández dentro de Gran Hermano Generación Dorada continúa sumando nuevos capítulos, tanto dentro de la casa como fuera de ella. Tras el fuerte cara a cara que la participante protagonizó con su exnovio, Lucas Izzi, durante el derecho a réplica del programa, el conflicto siguió generando repercusiones en redes sociales.

Mientras el cruce entre ambos fue ampliamente comentado por los seguidores del reality, también comenzaron a circular versiones sobre presuntos vínculos de la jugadora con distintas figuras, entre ellas el cantante L-Gante. En ese contexto cargado de especulaciones, una inesperada intervención llamó la atención de los fanáticos del programa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar) Qué dijo Katia de Gran Hermano sobre Luana y su ex La que decidió meterse en la conversación fue Katia “La Tana” Fenocchio, recordada por su participación en la edición anterior de Gran Hermano. La exjugadora reaccionó al video del tenso momento entre Luana y Lucas que fue publicado en las cuentas oficiales del reality y de Telefe en Instagram.

Sin entrar en la discusión ni opinar sobre el conflicto que expuso a la pareja en televisión, Fenocchio optó por dirigirse directamente a Izzi con un comentario que no pasó desapercibido entre los usuarios.

Gran Hermano La Tana de Gran Hermano se metió en medio del conflicto de Luana y su ex. web “Lucas vení conmigo, yo te voy a valorar ”, escribió la exparticipante, acompañando el mensaje con un emoji de corazón rojo.