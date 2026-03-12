12 de marzo de 2026 - 11:18

La Tana de Gran Hermano confrontó al ex novio de Luana por su aparición el el Derecho a réplica

Luego del explosivo cara a cara entre Luana Fernández y su exnovio, la exparticipante del reality sorprendió al dejarle un comentario directo al joven.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La polémica que rodea a Luana Fernández dentro de Gran Hermano Generación Dorada continúa sumando nuevos capítulos, tanto dentro de la casa como fuera de ella. Tras el fuerte cara a cara que la participante protagonizó con su exnovio, Lucas Izzi, durante el derecho a réplica del programa, el conflicto siguió generando repercusiones en redes sociales.

Mientras el cruce entre ambos fue ampliamente comentado por los seguidores del reality, también comenzaron a circular versiones sobre presuntos vínculos de la jugadora con distintas figuras, entre ellas el cantante L-Gante. En ese contexto cargado de especulaciones, una inesperada intervención llamó la atención de los fanáticos del programa.

Sin entrar en la discusión ni opinar sobre el conflicto que expuso a la pareja en televisión, Fenocchio optó por dirigirse directamente a Izzi con un comentario que no pasó desapercibido entre los usuarios.

Gran Hermano
La Tana de Gran Hermano se metió en medio del conflicto de Luana y su ex.

“Lucas vení conmigo, yo te voy a valorar ”, escribió la exparticipante, acompañando el mensaje con un emoji de corazón rojo.

El comentario generó sorpresa entre los seguidores del programa. Mientras la mayoría debatía sobre el enfrentamiento entre Luana y su exnovio o analizaba las acusaciones que surgieron durante el cruce, La Tana eligió un camino completamente distinto: mostrarse como posible pretendiente del joven que quedó en el centro de la escena tras la ruptura televisiva.

