Grave polémica en Gran Hermano: denuncian comentarios racistas contra una participante

Una fuerte controversia sacudió a la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de que se difundieran comentarios racistas pronunciados por la participante Carmiña Masi contra su compañera Jenny Mavinga. La situación ocurrió durante una escena cotidiana dentro del reality emitido por Telefe y rápidamente generó indignación entre los seguidores del programa.

La escena que generó la controversia se produjo mientras Mavinga bailaba frente a sus compañeros en un momento de recreación dentro de la casa. Desde el interior del living, Masi comenzó a realizar comentarios sobre la participante que luego fueron considerados discriminatorios por parte de los espectadores.

Según se observó en los videos difundidos, la periodista paraguaya expresó: “ Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado , como si recién se hubiera bajado del barco”, en referencia a la concursante de origen africano.

El intercambio continuó con otras frases que intensificaron la polémica. “ Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer un show”, agregó mientras observaba la escena en el patio.

Carmiña sobre Mavinga: "Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer un show, acaba de bajarse del barco. Mirá el otro, el monito del barco. Lo único que puede hacer ahora es mover el culo. Manu, allá hay una esclava por si querés ver, la sacaron de la jaula recién" pic.twitter.com/ojISEaPrAD

La participante incluso agregó otra frase que generó fuertes críticas en redes sociales. “Lo único que puede hacer ahora es mover el culo para que la salven”, expresó. En otro momento del intercambio lanzó una expresión que intensificó aún más la polémica: “Manu, allá hay una esclava por si querés ver, la sacaron de la jaula recién”.

Reacciones en redes sociales y pedidos de expulsión

Las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente en la red social X, donde miles de usuarios cuestionaron las expresiones utilizadas dentro del programa. El nombre de Carmiña Masi se volvió tendencia acompañado por mensajes que exigían medidas disciplinarias.

Entre las reacciones más repetidas aparecieron pedidos de expulsión inmediata del reality. “Es expulsión directa”, “Esto no se puede permitir” y “El resto se ríe y nadie le dice nada” fueron algunos de los comentarios que circularon entre los seguidores del programa.

El comunicado de la familia de Mavinga

La polémica también provocó una respuesta pública desde el entorno de Mavinga. En la cuenta oficial de Instagram de la participante, administrada por su familia mientras permanece dentro de la casa, difundieron un comunicado donde repudiaron lo ocurrido.

“Como familia queremos expresar nuestro profundo repudio ante los comentarios racistas que se difundieron dentro de la casa contra Mavinga”, escribieron.

En el mismo mensaje señalaron la gravedad de las frases pronunciadas durante la escena. “Comparar a una persona africana con un ‘mono’ y sugerir que ‘parece que recién la acaban de comprar’ no es un chiste: es racismo”, remarcaron.

La familia también solicitó medidas concretas por parte de la producción del reality. “Este tipo de expresiones deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizadas en un programa que ven millones de personas”, sostuvieron.