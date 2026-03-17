17 de marzo de 2026 - 00:18

Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano: una participante festejó y estalló el escándalo en la casa

El mejor amigo de Ian Lucas, youtuber participante de MasterChef, se despidió del reality al ser quien obtuvo menos votos en la placa positiva. Aquí el video de la polémica que ocurrió luego.

Quién dejó la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Quién dejó la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La casa de Gran Hermano volvió a vivir una noche decisiva, con una gala de eliminación marcada por un formato poco usado, máxima tensión y mucho picante tras el anunció de Santiago del Moro. En ese contexto, el público fue quien definió la salida de un nuevo participante y volvió a modificar el juego.

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El quinto eliminado (uno expulsado) de la edición Gran Hermano Generación Dorada fue Nick Sícaro, quien no logró reunir la cantidad de votos positivos necesarios para continuar en el reality, modelo utilizado durante esta última gala, que tuvo una placa llena de participantes hombres.

De esta manera, el público tuvo la posibilidad de votar de forma positiva para salvar a sus jugadores favoritos. Durante la noche, el conductor fue anunciando uno a uno los participantes que lograban bajar de placa y continuar una semana más dentro del juego.

Finalmente, la definición quedó entre los últimos nominados que aún permanecían en placa: Martín y Nick. Este último fue quien luego abandonaría la casa más famosa del país al no recibir el apoyo suficiente de la gente, a pesar de tener de amigo a Ian Lucas, con gran influencia en redes.

Estalló el escándalo tras la eliminación

Luego de que Santiago del Moro revelara su nombre, Nick se despidió de todos sus compañeros antes de dirigirse rumbo a la puerta. Fue allí cuando estalló el escándalo: Solange Abraham -que lo tenía entre ceja y ceja-, festejó su caída en el voto telefónico y lo justificó porque “es una competencia”.

Nicolás continuó despidiéndose mientras varias participantes que lo querían criticaban a Sol y la tildaban de “soberbia” y con Emanuel defendiendo a su excompañera de GH 2011.

Finalmente, Sol se despidió de Nicolás y le aclaró que no tenía nada personal en contra suyo, y que se trataba de una victoria en el marco del juego, informó Telefé. “Me encantó conocerte y podemos conocernos afuera”, le indicó Solange al eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

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