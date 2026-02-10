10 de febrero de 2026 - 13:03

Impactante video: un joven de 18 años baleó a dos chicas en medio de una pelea en una fiesta

El violento episodio ocurrió en la provincia de Chaco. El agresor fue filmado mientras disparaba contra una de las víctimas que estaba en el suelo.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 18 años fue detenido tras protagonizar un violento ataque con un arma de fuego durante una fiesta privada en el barrio Villa Prosperidad, en Resistencia, Chaco. El hecho, que quedó registrado en un video viral, dejó a dos mujeres heridas y una investigación judicial en curso.

El brutal ataque quedó filmado

La gresca se desató durante la madrugada del sábado por causas que aún se intentan establecer. Lo que comenzó como una disputa de golpes de puño, patadas y empujones escaló cuando el agresor, vestido con remera y bermuda negra, sacó un arma de fuego.

En las imágenes captadas por un testigo, se observa el terrorífico momento: el tirador efectúa al menos tres disparos contra una de las víctimas mientras ella se encontraba en el piso, intentando reincorporarse para huir del lugar.

La intervención policial se activó alrededor de las 12.30 del sábado, luego de que las víctimas ingresaran de urgencia al Hospital Perrando. Según el parte médico, una de las jóvenes presentaba una herida de arma blanca. La otra víctima sufrió lesiones por arma de fuego. Ambas recibieron asistencia y se encuentran fuera de peligro.

Tras la labor de la División Delitos Contra las Personas, la Policía logró capturar al joven de 18 años señalado como el autor de los disparos. Asimismo, por orden de la fiscal Ingrid Wenner, se detuvo a una mujer de 26 años, quien estaría vinculada con el ataque con arma blanca previo a la balacera.

Tras el violento hecho, dos personas fueron detenidas.

Los investigadores creen que el conflicto se produjo por una pelea inicial con cuchillos entre las dos mujeres que resultaron heridas. En medio de ese altercado, el joven de 18 años habría reaccionado abriendo fuego contra ambas.

