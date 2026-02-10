Condenaron a prisión perpetua al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Emerenciano Sena , su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena fueron condenados este martes a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, asesinada el 2 de junio de 2023 en la vivienda del matrimonio, en la ciudad de Resistencia, Chaco .

La fuerte declaración de la madre de Cecilia Strzyzowski a horas de la sentencia: "Eso le costó la vida"

El principal acusado, César Sena , recibió la pena máxima como autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género . Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron condenados a la misma pena en calidad de partícipes primarios , al quedar acreditado su rol decisivo en el encubrimiento y la posterior eliminación del cuerpo.

En la misma resolución, la jueza Dolly Fernández fijó las penas para los colaboradores de la familia.

Cecilia Strzyzowski fue vista con vida por última vez ingresando a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Foto: Redes

Así, José Gustavo Obregón fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión efectiva por encubrimiento agravado, mientras que Fabiana Cecilia González recibió una pena de cinco años de prisión, también de cumplimiento efectivo. En tanto, Gustavo Melgarejo , casero del campo de los Sena, fue condenado a dos años y diez meses de prisión en suspenso por encubrimiento simple.

El fallo completa lo resuelto el 15 de noviembre, cuando el jurado popular declaró culpables a César Sena y a sus padres por el femicidio, y también responsabilizó a Obregón, González y Melgarejo por su participación posterior al crimen.

En esa instancia, Griselda Reinoso, otra acusada por encubrimiento, fue absuelta y recuperó su libertad. Melgarejo también quedó en libertad tras el veredicto, dado que el delito por el que fue condenado tiene una pena máxima de tres años y ya llevaba más de dos años detenido.

Durante las audiencias de cesura, la fiscalía solicitó cinco años y diez meses de prisión para Obregón y González, con la falta de antecedentes como único atenuante. La querella pidió seis años, mientras que las defensas reclamaron penas condicionales, el cómputo del tiempo ya cumplido en detención y, en algunos casos, prisión domiciliaria para poder permanecer con sus hijos.

La lectura de la sentencia se demoró por la suspensión de los términos procesales dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco a partir del 15 de diciembre, lo que postergó la definición hasta hoy.

Revelan cómo el clan Sena hizo desaparecer el cuerpo de Cecilia Strzyzowski El clan Sena incineró en una chanchería el cuerpo de Cecilia

El día que mataron a Cecilia Strzyzowski

El histórico juicio se inició tras la desaparición de Cecilia Strzyzowski, vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la casa de los Sena junto a su pareja, César. El caso sacudió a la provincia no sólo por la brutalidad del crimen, sino también por el peso político de la familia: Emerenciano Sena y Marcela Acuña eran dirigentes piqueteros aliados al entonces gobernador peronista Jorge Capitanich, y hasta ese día sus imágenes integraban boletas de listas colectoras que respaldaban su candidatura.

Según la acusación, el femicidio ocurrió por la mañana, momento en que las cámaras de seguridad registraron el ingreso de Cecilia a la vivienda. La fiscalía sostuvo que fue estrangulada y que luego su cuerpo fue trasladado a un campo de la familia, donde fue incinerado en una chanchería. Los restos óseos hallados correspondían a un único individuo adulto, aunque el nivel de calcinación impidió obtener material genético.

La investigación reconstruyó además el rol de los encubridores. Por orden de Acuña, González acudió a la vivienda para limpiar la escena y gestionar la donación y traslado de una cama y un colchón con manchas de sangre, que luego se comprobó pertenecían a Cecilia. González sostuvo que desconocía su origen.

Comenzó la etapa final del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: el Clan Sena pidió la nulidad El clan Sena, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Obregón fue convocado para verificar si el cuerpo aún se encontraba en la casa. Durante la instrucción confesó que ayudó a descartarlo y relató cómo lo trasladó junto a César hasta la chanchería. Melgarejo, por su parte, colaboró avivando el fuego utilizado para la incineración de los restos.