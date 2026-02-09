La fuerte declaración de la madre de Cecilia Strzyzowski a horas de la sentencia: "Eso le costó la vida"

A casi tres años del crimen, el caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski llega a su instancia final. Este martes 10 de febrero, desde las 9 de la mañana, se dará a conocer la sentencia definitiva por el asesinato de la joven, ocurrido en junio de 2023 en la ciudad de Resistencia.

En las horas previas, la madre realizó fuertes declaraciones y confirmó que habrá una marcha en las puerta de tribunales.

La audiencia será virtual y se realizará en la Cámara Segunda en lo Criminal. La jueza Dolly Fernández, que presidió el juicio por jurados populares , leerá el veredicto que será escuchado por Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González.

Gloria Romero dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que habrá una marcha pacífica en las puertas de los tribunale s ubicados en Juan B. Justo y San Martín: “Voy a estar en la vereda con las chicas de Madres del Dolor”, expresó.

“Vine a quedarme a seguir con la lucha, estaré en cada marcha pidiendo justicia por mi hija”, señaló la mamá de la joven de 28 años que fue vista por última vez el 2 de junio de 2023.

En este sentido, Romero expresó que “tiene las mejores expectativas” sobre las condenas que se dictarán en Resistencia: “Espero prisión perpetua para los asesinos. No creo que cambien la decisión del jurado”.

La mujer sostuvo que “lo mío gracias a Dios termina pero hay mucha mierda por limpiar”, y describió a Cecilia como una “luz, una cuidadora nata, madraza, protectora, generosa e idealista. Soñaba con un gran amor”.

Gloria sostuvo que “el único pecado” de mi hija “fue enamorarse de un ser oscuro y creer en el destino”: “Como mi abuela fue mi niñera, pensó que nuestros destinos estaban atados. No pudimos convencerla de que en un pueblo chico todos se cruzan”, lamentó.

Cecilia “era una comedia bizarra”, recordó Romero y enumeró: “Me hacía reír mucho, a carcajadas, era mi felicidad, mi todo, peleábamos como cualquier familia, pero había en esta vida algo que amé yo más que a mis hijas”.

“Ser tan romántica le costó la vida”, concluyó la madre de la damnificada.

El cuerpo de Cecilia nunca apareció a casi tres años del crimen.

Culpables del femicidio

El proceso judicial llega a su etapa final a casi tres años de la desaparición de Cecilia. Para los tres principales imputados, César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, la legislación prevé una única pena posible: la prisión perpetua.

César Sena fue hallado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor, mientras que el jurado popular declaró la responsabilidad penal de Emerenciano y Marcela Acuña como partícipes necesarios.

Por su parte, Gustavo Obregón y Fabiana González fueron declarados culpables de encubrimiento agravado y también aguardan conocer la pena que les será impuesta. La única absuelta fue Griselda Reinoso.

Se espera que el Clan Sena reciba la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito que es femicidio, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal.