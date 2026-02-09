9 de febrero de 2026 - 19:15

Susto en Capital: una camioneta se incendió en plena calle y alteró la calma del centro mendocino

Ocurrió a dos calles de la Plaza Independencia. No se reportaron heridos.

Camioneta incendiada en Capital.

Camioneta incendiada en Capital.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un incendio en una camioneta generó alarma este lunes en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, cuando una densa columna de humo comenzó a salir del vehículo y alertó a vecinos y transeúntes de la zona. No se reportaron personas heridas, aunque el tránsito se vio momentáneamente afectado.

Leé además

Un joven fue detenido tras el robo de un teléfono celular en Capital.

Godoy Cruz: detuvieron a un joven tras el robo de un celular en Capital

Por Redacción Policiales
Quinta de Olivos:

Giro en la causa por la muerte del soldado en Quinta de Olivos: ahora investigan una red de presos

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió en la calle General Espejo al 750, justo frente al edificio de la Asociación de Industriales Panaderos. Se trató de una camioneta tipo furgón (Mercedes) que quedó detenida en la calzada mientras emanaba una gran cantidad de humo blanco y gris desde el capó.

Camioneta incendiada en Capital.
Camioneta incendiada en Capital.

Camioneta incendiada en Capital.

Si bien no hay confirmación oficial que provocó las llamas, se advierte un presunto sobrecalentamiento del motor. No obstante, se investiga cuál fue el origen del desperfecto. Ante la situación, un vecino del lugar sacó una manguera de su casa e intentó contener el foco ígneo de manera preventiva.

Por mientras, se aguardaba la llegada de los bomberos, que ya habían sido alertados por testigos. Luego, la calle fue cortada por seguridad, mientras emergencias intentaba controlar la situación

En paralelo, comenzó a circular un video del episodio. En uno de ellos se observa al dueño del vehículo visiblemente alterado, increpando a un repartidor de Pedidos Ya que filmaba la escena con su celular.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Bastían Jeréz enfrentó siete operaciones y despertó del coma.

Pinamar: Bastián Jerez fue trasladado a una clínica tras múltiples operaciones y despertar del coma

Por Redacción Policiales
Mañana se dará a conocer la sentencia definitiva por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

La fuerte declaración de la madre de Cecilia Strzyzowski a horas de la sentencia: "Eso le costó la vida"

Por Redacción Policiales
Así quedó el camión que volco en la ruta 40. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Accidente vendimial: se le salió una rueda a un camión cargado con uva y volcó en la Ruta 40

Por Redacción Policiales
La moto secuestrada a los delicuentes que le dispararon a Nelson Del Re. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Pactaron la venta de una moto en Guaymallén y balearon al comprador: un menor fue detenido

Por Redacción Policiales