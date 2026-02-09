Susto en Capital: una camioneta se incendió en plena calle y alteró la calma del centro mendocino

Ocurrió a dos calles de la Plaza Independencia. No se reportaron heridos.

Un incendio en una camioneta generó alarma este lunes en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, cuando una densa columna de humo comenzó a salir del vehículo y alertó a vecinos y transeúntes de la zona. No se reportaron personas heridas, aunque el tránsito se vio momentáneamente afectado.

El hecho ocurrió en la calle General Espejo al 750, justo frente al edificio de la Asociación de Industriales Panaderos. Se trató de una camioneta tipo furgón (Mercedes) que quedó detenida en la calzada mientras emanaba una gran cantidad de humo blanco y gris desde el capó.

Camioneta incendiada en Capital. Camioneta incendiada en Capital. Los Andes Si bien no hay confirmación oficial que provocó las llamas, se advierte un presunto sobrecalentamiento del motor. No obstante, se investiga cuál fue el origen del desperfecto. Ante la situación, un vecino del lugar sacó una manguera de su casa e intentó contener el foco ígneo de manera preventiva.

Por mientras, se aguardaba la llegada de los bomberos, que ya habían sido alertados por testigos. Luego, la calle fue cortada por seguridad, mientras emergencias intentaba controlar la situación