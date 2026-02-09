Pactaron la venta de una moto en Guaymallén y balearon al comprador: un menor fue detenido

La Policía detuvo a tres hombres -entre ellos, un chico de 15 años- que le dispararon en Guaymallén a un hombre de 48 años, que se había reunido con los delincuentes para comprarles una moto .

El hecho –calificado como tentativa de homicidio - se produjo ayer a las 17 en las calles Santa Isabel y Milagros, hasta donde había llegado la víctima, identificada por el Ministerio de Seguridad y Justicia como Nelson Del Re, de 48 años, a bordo de una camioneta.

El hombre se reunió en esa esquina de Guaymallén con tres jóvenes que llegaron en una moto KTM Duque de color naranja.

El negocio nunca se concretó por cuestiones que están siendo investigadas y, tras el fracaso de la negociación, los falsos compradores terminaron disparándole al dueño la camioneta .

Una de las balas le impactó en el pecho y la otra, en una pierna . Tras la denuncia del caso, fue trasladado al hospital Central , donde se encuentra internado “en estado crítico, con pronóstico reservado, entubado y bajo asistencia respiratoria mecánica ”, según se detalló oficialmente.

De inmediato, personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) logró dar con la moto KTM en Kraf y Tabanera de Guaymallén y, a pocos metros del lugar, detuvo a tres personas.

Se trata de un menor de 15 años y dos jóvenes: M.J.H (19) y L.J.E (20). Los tres intentaban escapar del lugar corriendo por un descampado, cuando lograron ser detenidos.

Durante el procedimiento policial, los uniformados rastrillaron la zona donde encontraron la moto y detectaron que en las cercanías había tierra removida. Cuando comenzaron a excavar dieron con un pequeño maletín negro que contenía una pistola calibre 9 milímetros con cargador colocado y 26 municiones. Además, se secuestraron de tres teléfonos celulares pertenecientes a los sospechosos.

Por orden de la ayudante fiscal Patricia Chacón de la Oficina Fiscal N° 2, se dispuso que los detenidos quedaran a disposición de la Justicia por el delito de “averiguación de homicidio en grado de tentativa con uso de arma de fuego”, además del secuestro de los elementos encontrados y que personal de Policía Científica trabajara tanto en el lugar donde le dispararon a la víctima como donde se secuestró la moto y el arma.

Según información policial, la víctima no llevaba el dinero encima al momento de ser asistido y supuestamente iba a comprar una moto aunque tampoco se descarta ninguna hipótesis.

El herido, según informó el Ministerio de Seguridad tiene antecedentes por averiguación de encubrimiento simple, Homicidio culposo, lesiones culposas, amenazas, desobediencia y lesiones. Además, en setiembre pasado fue delitos contra la Administración Pública (arts. 237 a 281 bis).