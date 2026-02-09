9 de febrero de 2026 - 15:59

Pinamar: Bastián Jerez fue trasladado a una clínica tras múltiples operaciones y despertar del coma

El niño de 8 años fue parte de un grave accidente, donde un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok chocaron en los médanos de Pinamar.

Bastían Jeréz enfrentó siete operaciones y despertó del coma.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece en recuperación tras el grave choque ocurrido en Pinamar, fue trasladado este lunes a una clínica privada de la localidad bonaerense de San Justo para continuar con su tratamiento médico.

El equipo médico confirmó que la operación de Bastián finalizó de manera satisfactoria. Se encuentra en recuperación tras el terrible accidente. 

Según informaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, la ambulancia que transportó al menor arribó al Hospital Italiano poco después de las 14:20, luego de un vuelo sanitario que despegó a las 12:20 desde el Aeropuerto de Mar del Plata y aterrizó en el aeródromo de La Matanza.

Rehabilitación motriz y causa judicial en marcha

El paciente estuvo acompañado por su madre, Macarena Collantes, al tiempo que en la aeronave viajaron un médico y un enfermero. Ambulancias del UTIM (Unidades de Terapia Intensiva Móviles) hicieron el apoyo terrestre tanto en origen como en destino.

Luego de siete intervenciones quirúrgicas realizadas en la localidad costera, el niño concluyó su recorrido con un importante despliegue del operativo policial en la puerta del nosocomio en el que permanecerá en la Unidad de Terapia Intensiva y luego iniciará un extenso proceso de rehabilitación motriz.

El menor despertó del coma farmacológico el pasado 4 de febrero y su mamá confirmó en redes sociales que logró reconocerlos, además de que ya pudo hacer algunas expresiones entre sonrisas y gestos de enojo para comprobar su movilidad.

En forma paralela a la recuperación de Bastian, la causa judicial contra los conductores y su papá continúa con las tres partes como imputados.

