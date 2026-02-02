Bastián Jerez fue operado por séptima vez tras el accidente en Pinamar: cuál es su estado

Bastián Jerez , el niño que resultó gravemente herido en el choque ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, fue sometido a una nueva intervención quirúrgica este lunes por la mañana en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Se trata de la séptima operación a la que es sometido desde el accidente y, según el parte médicp, el procedimiento finalizó de manera satisfactoria.

La Justicia prohibió andar en 4x4 por los médanos de Pinamar, donde se accidentó Bastían

Bastian permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde el 15 de enero.

Según información de las autoridades, el menor se encuentra estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, una condición que ha logrado sostener durante los últimos diez días.

La nueva intervención consistió en el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural , con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo (LCR) del cerebro. Luego de este procedimiento, el niño permanece monitoreado para observar la evolución clínica, mientras el equipo de salud evalúa los próximos pasos en su proceso de recuperación.

En el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” donde el niño permanece internado se encuentran su madre, Macarena Collantes, y su padre, Maximiliano Jerez.

La medida de la Justicia tras el accidente

Este lunes, la Justicia bonaerense ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades recreativas motorizadas en la zona conocida como “La Frontera”, en el partido de Pinamar, a tres semanas del grave accidente que sufrió Bastian.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue dictada por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, quien hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

En su resolución, el magistrado dispuso el “cese inmediato” de toda actividad que implique pruebas de destreza, competencias o maniobras temerarias con camionetas 4×4, UTV, cuatriciclos y motocicletas, aun cuando los terrenos donde se desarrollen sean de titularidad privada.

La prohibición se mantendrá vigente hasta que el municipio implemente medidas concretas de prevención, entre ellas la adecuada señalización, delimitación del área y una supervisión efectiva de las actividades que allí se desarrollan, con el objetivo de evitar nuevos hechos de gravedad.