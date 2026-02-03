Un obrero fue atropellado y terminó atrapado bajo una retroexcavadora en Luján

El accidente ocurrió esta mañana cuando una camioneta impactó contra un trabajador que realizaba tareas de señalización y luego chocó de frente contra maquinaria municipal.

Un fuerte accidente de tránsito se registró este martes donde un obrero que realizaba trabajos sobre la ruta fue atropellado y terminó atrapado debajo de una retroexcavadora en el departamento de Luján de Cuyo.

El hecho se reportó alrededor de las 08:45 horas, en la intersección de la calle Roque Sáenz Peña y el Callejón Don Carlos, bajo la jurisdicción de la Comisaría 30° de Chacras de Coria.

El siniestro se produjo cuando una camioneta Peugeot Hoggar Escapade 1.6, conducida por un hombre de 60 años identificado, circulaba por calle Sáenz Peña con dirección de oeste a este. Al llegar al kilómetro 1400, el vehículo embistió a un obrero de 42 años que se encontraba trabajando en el lugar realizando tareas de señalización sobre la ruta.

Tras el impacto inicial contra el trabajador, la camioneta continuó su marcha e impactó de manera frontal contra una máquina retroexcavadora perteneciente a la empresa Santa Elena, la cual se encontraba prestando servicios para la Municipalidad de Luján. Como consecuencia del choque, la víctima quedó atrapada debajo de la maquinaria pesada, sufriendo lesiones de consideración.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió rápidamente al lugar para asistir al herido. El diagnóstico médico inicial indicó que el obrero sufrió un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC), un corte en el labio y politraumatismos varios, con una posible fractura de cadera. Debido a la gravedad de su cuadro, fue trasladado de inmediato al Hospital Santa Elena de Hungría.

Por su parte, el personal de tránsito municipal realizó el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, el cual arrojó un resultado de 0.00 gramos de alcohol en sangre. Las actuaciones del caso quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que trabajará para determinar las causas exactas que desencadenaron el accidente.