Ministro del Interior de Uruguay se disculpó tras protagonizar un accidente con la licencia vencida

El ministro del Interior de Uruguay , Carlos Negro , pidió disculpas públicas tras protagonizar un accidente vial el pasado jueves 22 de enero por la tarde, en el barrio Cerrito de la Victoria de Montevideo. El secretario de Estado, quien conducía su vehículo particular sin chofer ni custodia, no respetó un cartel de “Pare” y embistió a un motociclista .

Tras el impacto, se constató que el joven accidentado, de 25 años, sufrió luxación de rodilla y cadera, además de fracturas . El joven fue trasladado a un centro de salud y recibió el alta médica el sábado siguiente para continuar su recuperación en su domicilio. Por su parte, el ministro resultó ileso.

La controversia aumentó cuando los efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo, al realizar las pericias correspondientes, descubrieron que Negro circulaba con la licencia de conducir vencida .

Aunque el examen de espirometría dio resultado negativo, el ministro fue multado y ahora dispone de un plazo de 60 días para presentar su nueva documentación ante un juzgado.

El siniestro generó una fractura en las opiniones del arco político. Dirigentes de la oposición, como el diputado Felipe Schipani (Partido Colorado), solicitaron la renuncia de Negro argumentando que la máxima autoridad de seguridad debe cumplir con las normas de tránsito para mantener el "decoro" y dar un mensaje correcto a la ciudadanía.

Embed El ministro del Interior, Carlos Negro, pidió disculpas públicas por el accidente de tránsito que protagonizó, reiterando su compromiso con la ley y la seguridad vial https://t.co/pMvlE4yjP8 pic.twitter.com/vXmEYs2HSK — EL PAÍS (@elpaisuy) January 28, 2026

En la misma línea, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez afirmó que la "propia vergüenza" debería llevar al ministro a dejar su cargo.

En contraste, desde el oficialismo se brindó un respaldo unánime. La vicepresidente de la República, Carolina Cosse, calificó de "absolutamente exagerado" el pedido de dimisión, instando simplemente a que el jerarca regularice su situación. Asimismo, el senador socialista Gustavo González tildó de "ridícula" la postura opositora, señalando que olvidar el vencimiento de la licencia es un descuido que le puede ocurrir a cualquier ciudadano. Por su parte, el senador nacionalista Sebastián Da Silva también le restó trascendencia, afirmando que este tipo de incidentes pasan "en las mejores familias".

Este miércoles, Carlos Negro —quien asumió el cargo en marzo de 2025 tras tres décadas como fiscal— se presentó ante la Comisión Permanente del Parlamento para ofrecer disculpas públicas. Durante su intervención, admitió el incumplimiento de las normativas y subrayó que ya se había disculpado personalmente con el herido y su familia.

Negro enfatizó que, durante el procedimiento policial, recibió el mismo trato que "un ciudadano más", asegurando que su orden ha sido siempre hacer cumplir las leyes bajo el principio de igualdad. Pese a las críticas de figuras como el diputado Pablo Abdala, quien convocó al jerarca para exigir las disculpas pero sin pedir su renuncia, el ministro se mantiene al frente de la cartera de seguridad bajo el respaldo del gobierno de Yamandú Orsi.