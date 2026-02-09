Accidente vendimial: se le salió una rueda a un camión cargado con uva y volcó en la Ruta 40

Un camión que transportaba uva volcó este mediodía en la ruta 40 luego de que se le saliera una de las ruedas traseras y el conductor perdiera el control de vehículo.
El siniestro se produjo a 100 metros de la Ruta 7 y la carga se desparramó por la calzada.
Un camión que transportaba uva volcó este mediodía en la ruta 40 luego de que se le saliera una de las ruedas traseras y el conductor perdiera el control de vehículo.
El siniestro vial se registró cerca de las 13. 15 Ruta Nacional 40, a 100 metros de la intersección con Ruta 7, en Luján de Cuyo.
El camión Dodge, modelo 600 circulaba de sur a norte y 100 metros después de cruzar la intersección con Ruta 7, el vehículo perdió una de sus ruedas traseras.
Esta situación provocó que el conductor perdiera el dominio del rodado, produciéndose el vuelco sobre la calzada. El vehículo quedó recostado sobre su lateral izquierdo en el carril lento, en tanto que la carga quedó desparramada en toda la calzada.
A raíz del accidente se dispuso un bypass vehicular por la banquina este de Ruta 40 para permitir la circulación. Al conductor, identificado como N. A.A. de 39 años, se le practicó el correspondiente dosaje de alcohol, arrojando resultado de 0,00 g/L. El chofer resultó sin lesiones, informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.