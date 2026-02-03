Cayó el presunto "asesino de la ruta", acusado de matar a un hombre y acribillar a otro en Luján

Un hombre de 28 años fue detenido por su presunta participación en un homicidio ocurrido en Luján , en el que perdió la vida César Gerardo Rodríguez , de 41 años, y resultó herida otra persona.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 21 en el interior del barrio Villa Junín, n Las Heras , donde personal de la División Homicidios logró individualizar y aprehender al sospechoso, identificado como M. F. E., quien quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte por disposición judicial.

Según informaron fuentes policiales, el detenido está sindicado como el autor de los disparos que causaron la muerte de Rodríguez y lesiones a J. G. El hecho que se investiga ocurrió el pasado 2 de diciembre de 2025 en inmediaciones de la R uta 40 y Ruta 15 , en Luján de Cuyo, cuando la víctima fatal habría pactado una compra de estupefacientes.

El acusado posee un amplio prontuario delictivo que incluye antecedentes por robo agravado, coacciones agravadas con arma de fuego, violación de domicilio, homicidio agravado en concurso con lesiones, amenazas y lesiones en contexto de violencia de género, cometidos entre 2015 y 2020. Además, sobre él pesaba un pedido de captura vigente en el expediente P-129.514/25.

La detención fue ordenada por la UFI de Homicidios y Violencia Institucional. En la causa interviene la Fiscalía de Instrucción N° 21, a cargo de la doctora Andrea Lazo.

Ataque a balazos en Ugarteche: un muerto y un herido grave

El pasado 2 de diciembre de 2025 en la intersección de Ruta 40 y Ruta 15, en la localidad de Ugarteche, Luján de Cuyo, dos hombres fueron atacados a balazos. Como saldo, uno de ellos murió y el otro resultó con heridas de gravedad.

El hecho fue reportado alrededor de las 21.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona. Al arribar al lugar, efectivos de la Subcomisaría Ugarteche encontraron un vehículo detenido, con las puertas abiertas y sin ocupantes, lo que motivó el inicio de un rastrillaje en el sector.

Minutos después, un hombre identificado como J.E.G., de 34 años, ingresó por sus propios medios al Hospital Central, donde fue asistido por heridas de arma de fuego en el rostro, el abdomen y la nuca. Su estado de salud es reservado.

Paralelamente, se desplegó un amplio operativo de búsqueda con la participación de perros adiestrados, drones del grupo VANT y personal de Policía Científica, la UID y Robos y Hurtos, aunque en un primer momento no se logró dar con los agresores.

Este mediodía, cerca de las 12, y en el marco de las tareas investigativas, los equipos policiales hallaron el cuerpo sin vida del acompañante de Galdámez en un zanjón del asentamiento Raíz. La víctima fatal fue identificada como César Gerardo Rodríguez, de 40 años, quien registraba antecedentes por robo agravado.

En un primer momento, J.E.G., había relatado que circulaba junto a otra persona cuando observaron a una mujer tendida sobre la calzada y que, al detenerse para auxiliarla, fueron sorprendidos por dos sujetos armados que intentaron asaltarlos. Sin embargo, tras el hallazgo del cadáver, cobró fuerza la hipótesis de una transacción de drogas que salió mal, según confirmaron fuentes oficiales.

La causa quedó caratulada como averiguación homicidio y lesiones con arma de fuego.