20 de marzo de 2026 - 15:08

Escándalo en un jardín: denuncian que una madre se robó la plata de las camperas de egresados

Las familias del Jardín Berta Lassalle en Alejandro Korn denunciaron a la encargada de administrar los fondos. Según los padres, se robó más de 1.500.000 pesos.

Escándalo en un jardín: denuncian que una madre se robó la plata de las camperas de egresados

Escándalo en un jardín: denuncian que una madre se robó la plata de las camperas de egresados

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Los padres de los alumnos de del Jardín Berta Lassalle, en la localidad de Alejandro Korn, atraviesan momentos de indignación y angustia. Un grupo de familias denunció penalmente a la madre de una alumna, quien habría desaparecido con el dinero recaudado durante meses para pagar las camperas de egresados.

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Según informó el portal Nuevo Diario, la mujer había sido designada por el resto de los padres como la responsable de reunir y administrar las cuotas destinadas a la indumentaria de fin de ciclo. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando se presentaron demoras en la entrega de las prendas.

Ante los reclamos y consultas de los padres, la acusada intentó saltear la situación varias veces. Al ser intimada para que presentara los comprobantes de pago de la fábrica, la mujer señaló que le habían hackeado el celular, luego presentó comprobantes de pago truchos: "Un día llegó al jardín con los comprobantes truchos. Tenía el mismo CBU pero cambiaban los datos de la cuenta, las impresiones nunca tenían la marca de agua de Mercado Pago y los números estaban pegados", afirmó una mamá a Diario Sur.

Finalmente, según los padres, la acusada les reconoció a algunos papás que se movilizaron hasta su domicilio, que se había gastado el dinero.

Por esto, las familias decidieron radicar la denuncia formal. Según afirman, el hecho generó también generó frustración en los alumnos, que esperaban contar con sus camperas de egresados para cerrar la etapa: "Es muy injusto y estamos muy indignadas, las familias con mucho esfuerzo juntamos cuota por cuota. Eran las camperas de egresados de nuestros nenes, el momento más emotivo de todos estos años. Jugó con la ilusión de todas las familias, hoy está todo arruinado", sostuvo la mamá.

Actualmente, la denuncia se encuentra en manos de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La madre es acusada por quedarse con 1.500.000 pesos.

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