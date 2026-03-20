Luciana Martínez habló tras ser liberada: denunció que sufrió un intento de abuso por parte del turista

La ex participante de Gran Hermano , Luciana Martínez, se vio envuelta en una polémica tras ser acusada de robarle a un turista estadounidense en un hotel en el barrio porteño de Palermo. Este viernes, la mujer de 32 años rompió el silencio y contó su versión de lo que sucedió esa noche.

Durante una entrevista en el programa " A la Barbarrosa", Martínez reveló detalles sobre su encuentro con el turista ya aseguró que se "puso violento" y la encerró en el baño.

La joven contó que la noche del 14 de marzo asistió a un evento en un bar de Palermo donde fue invitada junto a unos amigos. Luego, decidió ir a otro club nocturno donde fue acompañada por su amiga Macarena y su amigo Cristian. "Llegamos al lugar, no bebimos nada. Después mi amiga decide irse", contó.

En ese momento, Martínez se quedó bailando en compañía de su amigo Cristian y fue en ese momento cuando se presentó un muchacho de Estados Unidos (Bradley Cameron Varela), que se quedó junto a ellos. "A partir de ese momento se crea una buena onda para seguir divirténdonos", alegó

La ex Gran Hermano sostuvo que era díficil comunicarse con el turista debido al idioma, pero aún así bailaron y se divirtieron juntos. Luego, cuando el local bailable estaba por cerrar, Varela invitó a Martínez y su amigo al hotel donde estaba hospedado. La joven confesó que se encontraba alcoholizada pero aseguró nadie la llevó a la fuerza.

En la entrevista, la mujer señaló que el hombre les ofreció alcohol y drogas al llegar a la habitación del hotel. "Mi instinto ya me decía que no, que algo no me cerraba", confesó. Martínez aclaró que con el paso de los minutos la situación se tornó más íntima y que, mientras tomaban alcohol, ella decidió retirarse al baño por un momento.

Luciana Martínez denunció un intento de abuso

En su relato, la joven de 32 años declaró que el turista ingresó al baño con ella mientras que su amigo Cristian se quedó en la habitación. "Nos empezamos a besar, él me empieza a tocar, se empieza a sacar la ropa. Quiere que yo interactúe con él, entonces yo cedo", reveló Martínez

Según expresó, segundos más tarde Varela comenzó a tocarla y se dio cuenta que era una mujer trans. Fue en ese momento cuando la acitud del turista cambió, se tornó agresivo e intentó abusar de ella. "Empieza como a mostrar una forma más desde el enojo. Ahí es donde me da vuelta, me agarra de los brazos, me agarra del pelo para que yo baje. Entonces ahí es donde me incomodo y grito: Amigo, me quiero ir", denunció la ex Gran Hermano.

En ese momento, la joven alegó que su amigo intentó abrir la puerta del baño, pero Varela le puso llave, impidiendo que ella salga. Martínez le pidió salir, hasta que luego de unos minutos el turista abrió la puerta y comenzó a pelear con Cristian.

“Escucho que hay gritos y salgo. Como puedo, salgo y lo único que alcanzo a ver es que el muchacho este tira el teléfono, el celular de mi amigo y lo muerde. Ellos estaban muy cerca de la ventana los dos", contó. Luciana le pidió a su amigo que saliera del hotel para calmar la situación y es ahí donde el hombre tomó algunas pertenencias del turista, aunque la joven no dio muchos detalles al respecto.

Luego de que la Justicia determinara la excarcelación de Martínez por falta de pruebas, ahora se iniciará una investigación contra Bradley Cameron Varela, por un presunto intento de abuso.