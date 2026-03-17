"No soy viuda negra": Luciana Martínez fue liberada tras ser acusada de drogar y robar a un turista

La ex participante de Gran Hermano fue liberada, aunque deberá cumplir medidas impuestas por la Justicia. Tras su excarcelación, negó las acusaciones y calificó su detención como “una pesadilla”.

Este martes, la Justicia otorgó la excarcelación a Luciana Martínez -también señalada en la causa como Luciana Barrionuevo-, ex participante de Gran Hermano. La influencer estaba detenida en el barrio porteño de Chacarita.

Luciana fue acusada de haberle robado a un turista estadounidense bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. A pesar que recuperó la libertad deberá cumplir con una serie de medidas procesales mientras avanza la investigación.

Luciana Martínez quedó en libertad Luciana Martínez quedó en libertad. X / @fedeflowersok Su versión tras recuperar la libertad Tras ser excarcelada, Lucianahabló con el programa Los Profesionales de Siempre y expresó: “Estoy muy bien. Solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me siguen y apoyan”.

Además, describió su detención como “una pesadilla” y destacó el acompañamiento de su defensa: “Tengo un equipo de abogados que hizo que todo fuera bien y se los agradezco”. En relación a las acusaciones, fue categórica: "No puedo hablar de la causa, pero no soy viuda negra. Es todo mentira".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Profesionales con Flor (@losprofesionalesconflor) Cabe mencionar que aunque fue liberada, la ex participante del reality deberá cumplir con una serie de reglas de conducta. Entre ellas, se encuentra la obligación de someterse al proceso judicial y no obstaculizar la investigación, además de presentarse el primer día hábil de cada mes ante el tribunal.