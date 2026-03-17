17 de marzo de 2026 - 19:56

"No soy viuda negra": Luciana Martínez fue liberada tras ser acusada de drogar y robar a un turista

La ex participante de Gran Hermano fue liberada, aunque deberá cumplir medidas impuestas por la Justicia. Tras su excarcelación, negó las acusaciones y calificó su detención como “una pesadilla”.

Luciana Martínez al momento de su detención

Luciana Martínez al momento de su detención

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este martes, la Justicia otorgó la excarcelación a Luciana Martínez -también señalada en la causa como Luciana Barrionuevo-, ex participante de Gran Hermano. La influencer estaba detenida en el barrio porteño de Chacarita.

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Luciana fue acusada de haberle robado a un turista estadounidense bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. A pesar que recuperó la libertad deberá cumplir con una serie de medidas procesales mientras avanza la investigación.

Luciana Martínez quedó en libertad
Luciana Martínez quedó en libertad.

Luciana Martínez quedó en libertad.

Su versión tras recuperar la libertad

Tras ser excarcelada, Lucianahabló con el programa Los Profesionales de Siempre y expresó: “Estoy muy bien. Solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me siguen y apoyan”.

Además, describió su detención como “una pesadilla” y destacó el acompañamiento de su defensa: “Tengo un equipo de abogados que hizo que todo fuera bien y se los agradezco”. En relación a las acusaciones, fue categórica: "No puedo hablar de la causa, pero no soy viuda negra. Es todo mentira".

Cabe mencionar que aunque fue liberada, la ex participante del reality deberá cumplir con una serie de reglas de conducta. Entre ellas, se encuentra la obligación de someterse al proceso judicial y no obstaculizar la investigación, además de presentarse el primer día hábil de cada mes ante el tribunal.

Asimismo, la Justicia le prohibió acercarse al denunciante, Bradley James Varela, mientras continúe el desarrollo de la causa.

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