Pasó en rojo un semáforo de Guaymallén, atropelló a un motociclista y escapó: la víctima está grave

Ocurrió en la intersección de Bandera de Los Andes y Concordia. El conductor de la moto se encuentra hospitalizado en el Central.

Un motociclista de 59 años permanece en grave estado tras ser embestido por un vehículo que cruzó un semáforo en rojo y escapó del lugar en Guaymallén. El conductor involucrado es intensamente buscado.

El episodio se registró cerca de las 6:45 en la intersección de Bandera de Los Andes y Concordia, donde varios llamados al 911 alertaron sobre un fuerte impacto y una persona tendida sobre la calzada.

De acuerdo con la información policial, el vehículo involucrado habría avanzado con el semáforo en rojo y colisionado contra la moto, para luego darse a la fuga sin asistir a la víctima.

Al lugar acudieron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes trasladaron de urgencia al herido al Hospital Central. Los médicos diagnosticaron politraumatismos graves como consecuencia del siniestro.