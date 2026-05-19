19 de mayo de 2026 - 13:51

Abrió su local hace un mes tras 5 años de trabajo y se lo desvalijaron: "Me dejaron sin nada"

El robo fue el viernes pasado en el barrio Unimev y la víctima, una emprendedora de Guaymallén, lamentó además la pérdida de las máquinas que tenía en el taller. Organizó una rifa para recuperar lo perdido.

El local que fue asaltado en Guaymallén. Gentileza&nbsp;

El local que fue asaltado en Guaymallén. Gentileza 

Foto:

1
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una emprendedora de Guaymallén sufrió un devastador robo en el local que había inaugurado hace apenas un mes. Delincuentes desvalijaron el showroom y el taller de confección donde producía la ropa de su marca, llevándose mercadería, materia prima y las máquinas con las que trabajaba desde hace cinco años.

Leé además

Detuvieron a un jubilado prófugo por intentar matar a un amigo: Te comiste a mi mujer.

Detuvieron a "Don Rolo", un jubilado buscado por intentar matar a un amigo: "Te comiste a mi mujer"

Por Redacción Policiales
Margarita Gutiérrez de Demalde.

Femicidio de Margarita Gutiérrez en Junín: ordenaron la detención de uno de sus hijos

Por Enrique Pfaab

El hecho fue descubierto el sábado por Julieta Frías, la joven propietaria de la marca “Aliadas”, cuando llegó al comercio ubicado sobre calle Charcas al 4000, en el barrio Unimev. Según denunció, los ladrones forzaron el ingreso y arrasaron con todo lo que encontraron en el interior.

Además de la mercadería exhibida en el local, se llevaron las máquinas de confección utilizadas para fabricar ropa interior, pijamas, pantuflas y otros productos textiles. La víctima aseguró que las pérdidas ascienden a unos 15 millones de pesos.

“Para todos los que me conocen, saben el amor y el esfuerzo que vengo poniendo hace ya cinco años en mi marca, Aliadas”, expresó la mujer en una publicación realizada en redes sociales tras el robo.

“Después de muchísimo trabajo, hace apenas un mes pude abrir el showroom que tanto soñé. Entraron a robar y no me dejaron prácticamente nada. Se llevaron mis máquinas, productos y gran parte de la materia prima con la que trabajaba todos los días”, relató.

La emprendedora remarcó que el golpe más duro no fue la mercadería robada, sino la pérdida de las herramientas con las que sostenía su fuente de ingresos. “Llego y veo que me han robado toda la producción. Eso no me importa tanto, pero el robo de las máquinas es tremendo porque mi único ingreso es mi marca. Hace cinco años que vivo de esto y ahora me dejaron sin nada”, lamentó.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de @__julifrias__

Frente a la difícil situación, decidió organizar una rifa solidaria para intentar recuperarse y volver a empezar. Los números tienen un valor de $5.000 o dos por $8.000, y el sorteo se realizará el próximo 1 de junio a través de la cuenta de Instagram del emprendimiento.

“Hay muchísimos premios, más de 60. Muchos emprendedores hicieron su aporte, se sumaron estilistas, peluquerías y vouchers de ropa. Todo esto se hizo viral y recibí muchísimos mensajes y ayuda”, contó agradecida.

Por último, pidió colaboración para difundir el caso y recuperar parte de lo robado. “Cualquier ayuda o difusión significa un montón para mí”, concluyó.

1

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Margarita Gutiérrez de Demalde.

Muerte de la docente jubilada Margarita de Demaldé: investigan femicidio y apuntan a un hijo

Por Enrique Pfaab
El accidente fue esta mañana en Chile y Castelli.  Gentileza ministerio de Seguridad y Justicia. 

Una conductora embarazada chocó con una moto en San Rafael: dos personas hospitalizadas

Por Redacción Policiales
La Plata: lo mataron a tiros en su casa tras reclamarle que había robado una moto.

La Plata: lo mataron a tiros en su casa tras reclamarle que había robado una moto

Por Redacción Policiales
gremialistas mendocinos fueron detenidos en salta cuando iban con un arsenal a un acto: evitaron una emboscada, una tragedia

Gremialistas mendocinos fueron detenidos en Salta cuando iban con un arsenal a un acto: "Evitaron una emboscada, una tragedia"

Por Redacción Policiales