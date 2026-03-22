Conducía de noche por Las Heras, frenó porque un hombre le pidió "ayuda" y terminó asaltado

El robo ocurrió cerca de la 1.25 de la madrugada, en la intersección de Pellegrini y Güemes, departamento de Las Heras.

Un joven de 20 años fue víctima de un asalto durante la madrugada en Las Heras, luego de detener su vehículo para asistir a un hombre que le pidió ayuda en la vía pública.

El hecho ocurrió cerca de la 1.25 en la intersección de Pellegrini y Güemes, cuando la víctima circulaba a bordo de un Fiat Cronos y decidió frenar la marcha ante el pedido del sujeto.

Según el parte policial, en ese momento el individuo lo amenazó con un arma blanca y le robó la rueda de auxilio del auto, un teléfono celular, documentación personal y una billetera con 15 mil pesos.

Tras el asalto, intervino la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que quedó a cargo de la investigación para dar con el autor del hecho.