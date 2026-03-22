22 de marzo de 2026 - 10:28

Conducía de noche por Las Heras, frenó porque un hombre le pidió "ayuda" y terminó asaltado

El robo ocurrió cerca de la 1.25 de la madrugada, en la intersección de Pellegrini y Güemes, departamento de Las Heras.

Ocurrió en Las Heras.

Ocurrió en Las Heras.

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Policía Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 20 años fue víctima de un asalto durante la madrugada en Las Heras, luego de detener su vehículo para asistir a un hombre que le pidió ayuda en la vía pública.

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El hecho ocurrió cerca de la 1.25 en la intersección de Pellegrini y Güemes, cuando la víctima circulaba a bordo de un Fiat Cronos y decidió frenar la marcha ante el pedido del sujeto.

Según el parte policial, en ese momento el individuo lo amenazó con un arma blanca y le robó la rueda de auxilio del auto, un teléfono celular, documentación personal y una billetera con 15 mil pesos.

Tras el asalto, intervino la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que quedó a cargo de la investigación para dar con el autor del hecho.

Otro asalto en Ciudad

Un robo fue registrado este sábado por la tarde en Ciudad, en la intersección de calle San Martín y Carlos Thays. En este caso, una mujer fue sorprendida por un malviviente, que la amenazó y le sustrajo una bicicleta rodado 29. También intervino la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

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