Detuvieron a cuatro patovicas tras el homicidio "por asfixia" de un hombre a la salida de un bar

Un hombre de 51 años murió durante la madrugada luego de un violento enfrentamiento ocurrido en la puerta de un bar en San Miguel , Buenos Aires . Por el hecho, cuatro integrantes del personal de seguridad del lugar quedaron detenidos, acusados de haber participado en el asesinato del cliente.

Juicio por la muerte de un hombre que recién salía de la cárcel: un tribunal popular declaró culpable al imputado

Condenaron a 13 años de cárcel al joven que asesinó a un hombre que acababa de salir de la cárcel

El episodio se produjo cuando la víctima intentó entrar al local junto a otras dos personas, pero el ingreso les fue rechazado debido a que el establecimiento ya estaba cerrado. La negativa derivó en una discusión que rápidamente escaló a una agresión física en la vereda.

Fuentes policiales indicaron que el hecho tuvo lugar en el bar Sutton, ubicado en la intersección de Las Heras y Paunero.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 4:00, cuando la víctima, identificada como Alexis Oscar Rogers , llegó al lugar junto a otras dos personas (un joven de 23 años, que sería su hijo, y otro hombre de 46 años) con la intención de ingresar.

Al serles negada la entrada, ya que estaba cerrando el boliche, se inició una discusión con el personal de seguridad privada, que derivó en una pelea en la vereda.

Durante el enfrentamiento con el personal de seguridad del lugar, un hombre de 51 años recibió golpes por parte del personal, hecho que está bajo investigación judicial; luego cayó al piso y falleció.

El informe inicial realizado al cuerpo de la víctima determinó que el deceso pudo producirse por asfixia mecánica, por lo que se ordenó la detención de cuatro "patovicas" de 22, 36, 49 y 50 años, respectivamente.

La fiscalía interviniente (UFI 21 de Malvinas Argentinas) ordenó la aprehensión de cuatro miembros del personal de seguridad del bar por su presunta participación en los hechos. En tanto, el reducto se encuentra clausurado y está interviniendo la Policía Científica de la fuerza bonaerense.