Tres delincuentes tirotearon la casa de una mujer en La Favorita y fueron detenidos cuando intentaban huir

El hecho ocurrió esta madrugada en la populosa barriada de Ciudad y la policía logró detenerlos y secuestrar el arma utilizada.

Tres delincuentes fueron detenidos cuando escapaban en un auto, luego de que tirotearan la vivienda de una mujer de 49 años en el barrio La Favorita de Ciudad. Los uniformados lograron secuestrar el arma usada para el ataque.

El hecho ocurrió esta madrugada, a las 3.10, cuando un llamado al 911 que alertó sobre disparos efectuados contra una vivienda del barrio La Favorita. Al arribo, personal policial entrevistó a una mujer de 49 años, quien indicó que los autores se desplazaban en un automóvil Fiat Siena blanco.

De inmediato, móviles policiales realizaron un patrullaje en procura de los sospechosos, logrando ubicar el vehículo a pocos metros del lugar con cuatro ocupantes en su interior. Al advertir la presencia policial, los sujetos intentaron darse a la fuga en distintas direcciones.

En primera instancia fue aprehendido el conductor del rodado. Durante la huida, uno de los acompañantes exhibió un arma de fuego hacia el personal policial sin efectuar disparos. Posteriormente, en calle Aliar, se logró la aprehensión de un segundo sujeto, quien portaba una pistola marca Browning calibre 9 mm., con un cargador y tres cartuchos. Luego, un tercer sujeto fue aprehendido en calle Simón Bolívar.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, uno los detenidos, identificado como A.L.O (34) tiene antecedentes: tenencia ilegal de arma de fuego (2017), homicidio en grado de tentativa (2017), amenazas con desobediencia (2017), amenazas agravadas por el uso de arma de fuego (2017/18) R.A.C (33). En tanto que J.A.S (28) estuvo implicado en un caso de resistencia a la autoridad (2022).