Detuvieron en Luján a "Bocadito", sospechado de asesinar a un joven del barrio Campo Papa

Daniel Ponce sería el autor de la muerte de Leonardo Montecino, apuñalado en la populosa barriada de Godoy Cruz en setiembre de 2025.

Daniel Ponce sería el autor de la muerte de Leonardo Montecino, apuñalado en la populosa barriada de Godoy Cruz en setiembre de 2025.

La Policía de Mendoza, a través de la División Homicidios, detuvo este martes a Daniel Alberto Ponce Romero, alias “Bocadito”, señalado como presunto autor de un homicidio ocurrido en septiembre de 2025 en el oeste de Godoy Cruz.

La captura se concretó en la vía pública, en inmediaciones del barrio Vertientes del Pedemonte, en Luján de Cuyo, tras una serie de averiguaciones que permitieron establecer su paradero, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El sospechoso fue localizado en un domicilio de la zona y al ser reconocido por el personal policial, quedó bajo custodia. Ponce Romero era buscado por el asesinato de Leonardo Nazareno Montecino Chávez, ocurrido el 5 de septiembre del año pasado, en calle Darwin al 2000, en el asentamiento Campo Papa.

Según la reconstrucción del hecho, la víctima fue atacada con un arma blanca en el marco de una discusión y falleció en el lugar producto de la herida.

Desde entonces, la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios, que avanzó con distintas medidas investigativas para identificar y ubicar al presunto autor.