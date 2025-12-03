Encontraron muerto en un zanjón al acompañante del hombre acribillado en confuso episodio en Luján

La Policía de Mendoza investiga un violento hecho ocurrido anoche en la intersección de Ruta 40 y Ruta 15 , en Ugarteche, Luján de Cuyo, donde dos hombres fueron atacados a balazos. Como resultado, uno de ellos murió y el otro permanece internado.

El episodio fue reportado alrededor de las 21.30 de ayer, cuando un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona. Al arribar, personal de la Subcomisaría Ugarteche encontró un vehículo detenido, con las puertas abiertas y sin ocupantes, por lo que se inició un rastrillaje en el sector.

Minutos después, un hombre identificado como Jonathan Emanuel Galdámez (34) ingresó al Hospital Central con heridas de arma de fuego en el rostro, el abdomen y la nuca .

Mientras tanto, se desplegó un amplio operativo de búsqueda con perros adiestrados, drones del grupo VANT y personal de Policía Científica, la UID y Robos y Hurtos , aunque los agresores no fueron hallados.

Sin embargo, alrededor de las 12 del mediodía de hoy, durante las tareas investigativas, los equipos policiales encontraron el cuerpo sin vida del acompañante de Galdámez en un zanjón del asentamiento Raíz . La víctima fatal fue identificada como César Gerardo Rodríguez (40) , quien registraba antecedentes por robo agravado.

Las primeras informaciones, cuando se difundió la novedad del hombre acribillado, se aseguraba que antes de ser trasladado, Galdámez, el herido, relató que circulaba junto a otro ocupante cuando observaron a una mujer acostada sobre la calzada. Al detener la marcha para auxiliarla, dos sujetos armados aparecieron repentinamente, los amenazaron e intentaron robarles.

Sin embargo, tras el hallazgo del cadáver, se sumó a la investigación la hipótesis de una "transacción de droga que salió mal", confirmaron fuentes oficiales. Esto habría originado la feroz balacera.

En el amplio operativo participaron Policía Científica, División Homicidios, UID, Infantería, Robos y Hurtos, Canes, Delitos Tecnológicos y el grupo VANT, que continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los autores.

La causa quedó caratulada como averiguación homicidio y lesiones con arma de fuego.