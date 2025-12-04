Detuvieron en San Juan al empresario acusado de presuntas estafas en fiestas en Mendoza

Crece el escándalo por presuntas estafas en fiestas: $10 millones por un salón vacío y 5 kilos de carne para 250 personas

Hallaron muerto a un hombre involucrado en un escándalo de estafas piramidales en San Martín

Morales, quien presuntamente operaba la empresa “Ok Catering, Eventos & Egresados MDZ” para organizar cenas de egresados y fiestas de fin de año, se encontraba en la vecina provincia donde intentó escapar pero fue aprehendido. Además, al acusado se le secuestró un arma de fuego, dos vehículos y su celular.

El dueño de esta empresa de catering desapareció y dejó sin sus noches soñadas a egresados, parejas que iban a casarse y quinceañeras. Muchos descubrieron que no tendrían su fiesta el mismo día del evento , cuando llegaron al salón vestidos y llenos de ilusión.

Por el momento, las denuncias formales contra Mauricio Morales son cuatro y ya las investiga la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscinisi.

Ante estas denuncias, se realizaron dos allanamientos en el Gran Mendoza . Uno de ellos, realizado en la Calle Mitre en Ciudad, resultó negativo, ya que el personal encontró un departamento completamente vacío, sugiriendo que el acusado había huido.

La segunda diligencia judicial, realizada en la Calle Rio Barranco en Guaymallén, arrojó un resultado positivo, aunque requirió el uso de la fuerza pública para ingresar a la vivienda.

Allanamientos Mauricio Morales

Una vez dentro, los efectivos constataron que el lugar operaba como una cocina clandestina. Se hallaron distribuidos varios elementos de cocina industrial, incluyendo freezers, heladeras, hornos pizzeros, cocinas, balanzas y cortadoras de fiambre. También se encontraron elementos destinados a la organización de eventos como manteles, adornos, cubre sillas, luces, parlantes y letras gigantes para ornamentar.

La gravedad del hallazgo radicó en las condiciones sanitarias. Vecinos del lugar manifestaron a las autoridades que se expedía un "olor fuerte como a comida en mal estado" desde el interior.

Esta situación fue confirmada por el personal que acudió a la propiedad, que visualizó comida en proceso de elaboración colocada sobre mesas tipo tablones deteriorados.

Allanamientos Mauricio Morales

Además, se encontraron alimentos en el interior de tuppers de grandes dimensiones en estado de descomposición, carne en bolsas de nylon dejadas en el piso, fiambres, mariscos, y discos de empanadas que carecían de una cadena de frío apropiada. También se observaron bolsas de verduras en estado de pudrición.

Ante el escenario encontrado, personal de Bromatología del Municipio de Guaymallén se presentó en el lugar y procedió al decomiso de una gran cantidad de productos por insalubridad, incluyendo tapas de empanadas, barras de queso, fiambres varios, aderezos, productos cárnicos y diversas verduras.

Entre los artículos secuestrados en calidad de depositario judicial se cuentan siete tablones de madera, dos freezers, dos heladeras, una máquina de cortar fiambre, y equipos para eventos como cien cubresillas y tres pantallas de proyección. Además, se secuestró material informático, incluyendo un CPU Bangho y una notebook Samsung, que serán remitidos a sede judicial para continuar con las actuaciones.

En redes sociales siguen apareciendo testimonios de damnificados. Ante esta situación, desde la Justicia solicitan que las presuntas víctimas formalicen sus denuncias, las cuales serán unificadas en un único expediente.

El modus operandi del detenido

Mauricio Morales promocionaba “Ok Catering, Eventos & Egresados MDZ” por redes sociales, ofrecía paquetes a muy buenos precios e incluso llegó a cumplir con algunas fiestas. Algo muy común —y necesario— para generar una red de estafas.

“Nosotros lo contratamos y no tuvimos problemas”, comentó uno de los primeros clientes. Pero estos eventos “soñados” no fueron más que un señuelo para las futuras -hoy actuales- víctimas.

Morales es de San Juan; incluso figura un “Ok Catering, Eventos & Egresados SJ”, donde habría realizado maniobras similares. Además, en algunos casos facturaba con la razón social Iris S.R.L.

3 Todo el 'catering' para 250 personas.

El sanjuanino ofrecía catering, música y fotografía para egresados, casamientos y cumpleaños de 15. Trabajaba con, al menos, tres salones: Finca Dorada (en Los Corralitos), Quinta La Bancaria (en El Bermejo) y Salón Balear (en Rodeo de la Cruz). Cabe aclarar que estos lugares no tienen relación con Morales: él pagaba como cualquier otro cliente para reservar fechas que ya había vendido.

Algunos de los denunciantes reclaman una fiesta incompleta -como “5 kilos de carne para 250 personas y dos packs de gaseosas”- y otros directamente el incumplimiento total del evento. Una familia le entregó 10 millones de pesos por un cumpleaños de 15 que nunca se realizó.