Hallaron muerto a un hombre involucrado en un escándalo de estafas piramidales en San Martín

Este martes por la tarde encontraron muerto a Gastón Valestra , un hombre que enfrentaba múltiples denuncias por estafas piramidales en el departamento de San Martín . Valestra fue hallado sin vida dentro de un vehículo ubicado en el Carril Norte, al norte de dicho departamento.

Le dieron domiciliaria a Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio acusado de estafa y plantar pruebas falsas

Condenaron a una escribana y a tres hombres por lavado: compraron 3 casas y 15 autos de alta gama con dinero de estafas

Según los indicios preliminares en el lugar, Valestra se habría quitado la vida de un disparo . Tras el hallazgo, se hicieron presentes el fiscal Oscar Sívori y la fiscal Miriam Escudero, quienes trabajan en la escena en conjunto con la Policía Científica y Forense para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Por las estafas , los afectados son al menos una veintena de empresarios de San Martín , muchos de ellos reconocidos, que están tratando de recuperar una cifra superior a los 10 millones de dólares.

La muerte del hombre pone el foco en el esquema de estafas que operaba en la zona. Valestra, un hombre joven y vecino de San Martín, había ganado notoriedad un año y medio atrás, presentándose como "agente de inversiones" y proponiendo a empresarios amigos que invirtieran parte de su capital en una supuesta bolsa de dinero en Buenos Aires.

Las promesas de ganancias eran extraordinariamente altas, ofreciendo una tasa mensual en dólares que oscilaba entre el 5 por ciento y el 4% . Esta tasa era calificada como “imposible en casi todos los mercados bancarios y bursátiles del mundo” . La condición era mantener el capital invertido por un periodo de 20 meses antes de poder retirarlo.

Confirmado el precio del dólar para este jueves 31 de julio, cuando abran los bancos (2)

Como es común en ciudades pequeñas como San Martín, las negociaciones se realizaban de manera informal, usualmente en mesas de café o en los minimarket de alguna estación de servicio.

El crecimiento y la caída

Al comienzo, el esquema funcionó sin inconvenientes. Los inversores cobraron sistemáticamente su porcentaje de ganancia, y la satisfacción de los primeros participantes atrajo rápidamente a más personas.

Sin embargo, el sistema comenzó a derrumbarse en noviembre de 2024. El colapso se debió a una combinación de factores: por un lado, se empezaban a cumplir los 20 meses de plazo estipulado para la inversión.

Por otro lado, la oferta del Gobierno nacional de blanqueo de capitales impulsó a varios inversores a solicitar la devolución total de su dinero para acogerse a dicho plan.

Valestra, el "agente de inversiones", no tuvo la capacidad de recuperar el dinero para entregarlo a sus clientes. Inicialmente, Valestra les habría asegurado a sus “clientes” que una medida gubernamental había "bloqueado" el capital y que un estudio jurídico/económico de Buenos Aires estaba trabajando para desbloquearlo. No obstante, este desbloqueo nunca se materializó.