Maru Botana denunció a una constructora por estafa y fraude en un proyecto solidario en Mendoza

Maru Botana rompió el silencio y contó cómo una constructora la estafó en un plan social que incluía la creación de una cooperativa para jóvenes de Conín. “Nunca cumplieron”, afirmó.

Maru Botana lleva a la Justicia a una constructora por un proyecto que nunca se realizó en Mendoza.

Los Andes
Redacción Sociedad

La reconocida cocinera Maru Botana atraviesa un conflicto judicial con una constructora a la que acusa de estafa y fraude. Después de varios años en silencio, decidió hablar públicamente y contó cómo la empresa incumplió un proyecto social que había planeado desarrollar en la provincia de Mendoza.

El caso tomó estado público luego de que el periodista Luis Bremer difundiera el documento que confirmaría la existencia de un convenio entre la conductora y la firma involucrada. Según relató, la compañía le había prometido que la obra “era rápida”, pero el proyecto nunca avanzó.

El proyecto solidario en Mendoza que no se concretó

En la entrevista, Botana explicó que el plan contemplaba la construcción de 128 metros cuadrados en una de las zonas más vulnerables de Las Heras, en Mendoza. El objetivo era crear un centro nutricional con una pastelería donde los chicos pudieran formarse y alimentarse, además de un salón de usos múltiples destinado a actividades comunitarias.

Sin embargo, la cocinera aseguró que la empresa no cumplió con lo pactado y que hoy mantiene una deuda con ella y con los beneficiarios del proyecto por aproximadamente 60 millones de pesos. También recordó que, en 2021, la constructora le informó que comenzarían las obras, pero el terreno “sigue arrasado y árido”.

El impacto emocional en Maru Botana

En diálogo con Karina Mazzocco, Botana relató el desgaste emocional que le generó la situación. Contó que durante años mantuvo la ilusión de crear una cooperativa para las chicas de Conín, pero que la obra jamás se realizó.

La cocinera también explicó cómo surgió el acuerdo con la empresa. Durante la pandemia fue convocada para participar en una campaña publicitaria de la constructora y, en lugar de cobrar honorarios, pidió que se concretara la cooperativa. Sin embargo, lamentó que ellos “nunca cumplieron”.

Respecto a las explicaciones que recibió por el incumplimiento, detalló que la empresa se disolvió y que uno de los socios se fue. Ante este escenario, Botana quedó sin respuestas: “No hubo explicación alguna”, señaló.

Finalmente, Botana confirmó que la causa ya está en manos de su abogado. “Lo dejé todo ahí porque tengo miles de cosas y me puso muy mal esta situación”, expresó con pesar. Desde el programa "A la tarde" mencionaron que al empresa involucrada sería "Quiet Life Assistance".

