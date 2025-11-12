12 de noviembre de 2025 - 12:21

La mendocina que tiene un tostadero y llegó a lo más alto del café mundial

Luz Grau se convirtió en la primera argentina en ser jueza sensorial de un prestigioso concurso de café. La historia.

Luz Grau junto a sus pares en los Global Coffee Awards
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La mendocina Luz Grau, fundadora del tostadero Aconcagua Coffee, acaba de escribir un capítulo inédito para la provincia y el país. En el marco de los prestigiosos Global Coffee Awards (Premios Mundiales de Café) celebrados recientemente en Burdeos, Grau fue convocada como jueza sensorial internacional. De este modo, se convirtió en la primera argentina en integrar el selecto panel de nueve expertos de todo el mundo.

Leé además

Otra vez robo en la cafetería Bastante

En menos de un mes, volvieron a robar en un famoso café del Centro: fue todo calcado

Por Redacción Policiales
El café molido puede ayudar a mantener el freezer libre de inconvenientes cotidianos a los que nunca les prestamos atención.

Colocar café en el freezer: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por Lucas Vasquez

El certamen, que premió la excelencia en el tueste del café de especialidad, contó con la cata de más de 300 muestras provenientes de 70 países. La participación de Grau posiciona a Mendoza en el mapa global de la alta calidad cafetera. Durante dos jornadas completas el jurado del que participó la mendocina analizó tres categorías: Filtrado, Espresso y Espresso con leche.

Algunos de los tipos de café que se sirvieron

También se analizó el producto final y su excelencia en el tueste. La competencia se enfoca así en premiar la excelencia en el tostado de café de especialidad, reconociendo a tostadores y productores de Europa. Luego de esta fase, de la que participó la mendocina, los ganadores de las diferentes regiones (Europa, Estados Unidos y Canadá) competirán en la final mundial en El Salvador, en marzo de 2026.

Pasión por el café

La historia de Grau se remonta a febrero de 2020, cuando la profesional viajó a Israel para participar en un Programa de Innovación Tecnológica. En una pausa, al pedir una taza de café, el color claro de la bebida la llevó a pensar que le habían servido té. “Ante el reclamo, me explicaron que era café de especialidad y de allí, el tono más claro” relató la protagonista.

Esa confusión fue la chispa. “Volví con la idea de traer café de especialidad a Mendoza. En esa época ya había comenzado la tendencia en Buenos Aires y era el momento indicado para desarrollarla en la provincia”, expresó Grau.

Así fue como, de manera autodidacta, fundó Aconcagua Coffee, un proyecto que acaba de celebrar su tercer aniversario con este reconocimiento mundial. En este marco, el tostadero de Godoy Cruz ha logrado implementar tecnología de vanguardia. Es que posee una tostadora única en la región que garantiza perfiles de tueste precisos.

En su tiempo de vida, el tostadero también ha logrado un gran alcance comercial ya que vende café de origen de ocho países a más de 50 clientes mayoristas y minoristas. Del mismo modo, ha buscado formar y hacer cultura en torno a su pasión por el café.

De este modo, desde Aconcagua Coffe se brindan cursos de capacitación para baristas y ofrecen visitas con degustación para promover la cultura del café de especialidad en la región. Solo este año, han pasado más de 120 alumnos y un número similar de visitantes interesados en las bondades del café de especialidad.

Por eso, para 2026, los planes no sólo tienen que ver con alcanzar los 20.000 kilos de café vendidos, traer café de África por cuenta propia o llegar al centenar de clientes, sino también, establecer un plantel de profesores con una especialización muy calificada sobre el café y su servicio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este ingrediente, combinado con ventilación y orden dentro de la cocina, ayuda a mantener el ambiente más fresco y agradable después de cocinar.

Decile adiós al olor a cebolla y ajo al cocinar: el ingrediente que lo elimina al instante

Por Redacción
Esto ocurre si se mezcla la sal con el café.

Esto pasa si mezclas café y sal: ¿beneficioso o perjudicial para la salud?

Por Alejo Zanabria
Mayoristas de todo el país lanzan una semana de descuentos de hasta 40%. Qué comercios se suman en Mendodza

Mayoristas lanzan una semana de descuentos de hasta 40% para reactivar el consumo

Por Redacción Economía
La nueva grilla salarial de las trabajadoras de casas particulares ya rige desde noviembre con un incremento del 1,4%.

Empleadas domésticas con aumento y bono: cuánto cobran por media jornada en noviembre 2025

Por Melisa Sbrocco