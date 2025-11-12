12 de noviembre de 2025 - 21:00

Desesperante relato de una sobreviviente del trágico choque entre dos camiones y un auto: "Se quemaron vivos"

Una mujer de 44 años está entre los sobrevivientes del siniestro registrado en Potrerillos el domingo pasado. "Fue como una pesadilla", recapitula.

"Fue como una pesadilla. Íbamos hablando, contentos; habíamos descansado mucho y hasta habíamos tenido buen tiempo en la aduana. De repente, chocamos. Y, cuando pude bajar, escuchaba los gritos de los camioneros. Se quemaron vivos, nosotros viendo todo y no podíamos hacer nada", recapitula Mariana a Los Andes.

El fatal accidente fue noticia el domingo por la noche, y los dos camioneros fallecieron en el acto. En tanto, Mariana y los tres integrantes de la familia amiga con quien había viajado sufrieron politraumatismos y daños menores.

"Fue un milagro, verdaderamente. La hija de mis amigos solo tuvo moretones, y ella, con solo 8 años, nos daba fuerzas y ánimos para salir", reconstruye.

Una escapada que terminó en tragedia

Mariana, sus amigos y la hija de esta última pareja habían viajado a Santiago (Chile) para comprar durante el fin de semana. Nada distinto a lo que miles de mendocinos ya hacen y hasta han convertido en parte de sus rutinas. Tras una breve estadía en la capital trasandina, el domingo emprendieron el regreso a Mendoza.

"No habíamos tenido ni una hora de aduana, venía todo tranquilo. Y, a eso de las 23:40, después de una curva, chocamos contra un camión que, minutos antes, había chocado con otro. Alcanzamos a frenar, pero venía bastante cargado el auto y la parte de adelante del auto chocó de lleno contra uno de los camiones", reconstruye la mendocina, aún consternada.

Hacía unos segundos, el camión que circulaba delante de ellos había chocado de frente contra otro camión, cuyo conductor había intentado sobrepasar y adelantarse a otro vehículo. Así fue como el segundo de los vehículos invadió -en contramano- el carril por el que iba el primer transportista. Todo ello derivó en un brutal y espectacular accidente, que incluyó un incendio entre ambos transportes de carga.

"Yo iba en el asiento trasero, atrás del conductor y con la hija de ellos. No sé en qué momento fue todo, porque entré en shock. Solo recuerdo que, en un momento, vimos los camiones y el fuego. Recuerdo que yo estaba detrás y que mi amiga, quien ya se había bajado del auto, me gritaba para que baje con su hija", rememora.

También Marian recuerda como, de imprevisto, vio a un policía al lado del auto que les indicaba que bajaran. Y asegura que jamás olvidarán al conductor de otro camión, quien venía detrás del auto y frenó a tiempo, que los asistió desde el primer momento con agua y una manta.

"Nos gustaría volverlo a verlo para agradecerle", destaca mendocina, quien aún tiene algunos puntos que le suturaron en una de sus piernas.

