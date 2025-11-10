Choque e incendio entre dos camiones y un auto cerca de Potrerillos: hay dos muertos y cuatro heridos

Dos camioneros murieron en Alta Montaña luego del choque frontal e incendio de dos transportes de carga y un auto sobre la ruta nacional 7. En tanto, los cuatro ocupantes del rodado menor, entre ellos, una nena de 8 años , sufrieron lesiones .

Según informaron Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad y Justicia, el trágico incidente ocurrió alrededor de las 23.30 del domingo , a la altura del kilómetro 1.090 de la ruta 7 , pasando Potrerillos .

El chofer argentino de un camión con semi marca Maldonado transportaba alfalfa y se dirigía al oeste cuando, por razones que se investigan, se abrió hacia el carril contrario e impactó de frente a otro transporte de carga Volvo de patente chilena en dirección al este.

Un automóvil Renault Megane , que circulaba en el mismo sentido con cuatro personas a bordo, colisionó de atrás al camión chileno.

A raíz del impacto, ambos transportes de carga volcaron hacia la banquina sur y se prendieron fuego , mientras que los dos camioneros quedaron atrapados en las cabinas.

Notificados del siniestro, personal de emergencias y bomberos voluntarios de Luján de Cuyo acudieron al lugar, pero no pudieron extraer a los transportistas, que fallecieron en el incendio.

Según la cartera de Seguridad, las víctimas fatales fueron identificadas como Andrés Astudillo González, de nacionalidad chilena, y Fernando Sebastián Heredia (argentino).

Respecto al Renault Megane involucrado en el choque, sus cuatro ocupantes se encuentran heridos. El conductor de 38 años y dos mujeres de 38 y 44 sufrieron traumatismos moderados y fueron trasladados al hospital del Carmen. Además, una niña de 8 años quedó internada, también con traumatismo moderado, en el Fleming de Ciudad.

Durante algunas horas de la madrugada de este lunes, Gendarmería Nacional interrumpió el tránsito en la ruta 7 entre Mendoza y Uspallata.

Ya hacia la mañana se aplicó un bypass para regular la circulación en Alta Montaña hasta despejar el camino. De todos modos, el paso Cristo Redentor se encuentra habilitado.