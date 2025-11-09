9 de noviembre de 2025 - 17:20

Un hombre que manejaba en ojotas perdió el control de su auto y atropelló a tres mujeres en Lanús

El caso ocurrió el viernes pero este domingo trascendió el video y más detalles del accidente. El conductor quedó detenido.

Manejaba en ojotas, perdió el control y atropelló a tres mujeres en Lanús.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un impactante accidente ocurrió en Lanús, Buenos Aires, el viernes por la tarde. Un hombre atropelló con su auto a tres mujeres que cruzaban la avenida Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo.

Este domingo surgieron novedades del caso ya que la investigación continúa en curso. En las últimas horas, la fiscalía confirmó que el conductor del Renault Symbol iba manejando en ojotas al momento del accidente.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad municipal y el video se viralizó en las redes sociales. Además trascendió el nombre del conductor, Ezequiel Eduardo Mambrín, de 37 años, que circulaba junto a un menor cuando embistió a las tres adultas mayores.

El estado de salud de las tres mujeres

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia por el SAME al Hospital Evita. Juana Vignogna (73) sufrió graves lesiones en el brazo izquierdo y será derivada a un centro de mayor complejidad, donde los médicos evalúan la posibilidad de amputarle el miembro.

Por su parte, Mirta Silvia Amor López (91) presentó una fractura expuesta en la cabeza y pérdida de conocimiento, mientras que Teresa Cristina Melgarejo (65) quedó internada por fuertes dolores en la zona lumbar. En las últimas horas, dos de las víctimas recibieron el alta médica.

A los pocos minutos del accidente, personal policial detuvo a Mambrín en el lugar del hecho. Además la fiscalía ordenó peritajes y confirmó que el hombre manejaba en ojotas. Este último dato podría agravar su situación judicial, que quedó detenido acusado de “lesiones culposas”.

