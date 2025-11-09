Accidente fatal en La Paz tras un vuelco en la ruta 7

Un auto volcó en la Ruta 7, en el departamento de La Paz, y su conductor falleció en el lugar.

En Peugeot 207 volcó en La Paz y falleció su conductor.

El Peugeot viajaba en solitario hacia Mendoza cuando, cerca de las 9.30 de la mañana y por motivos que aún no están claros, su conductor perdió el dominio del auto y volcó sobre el lateral norte de la ruta.

Gabriel Sepúlveda, conductor del auto, falleció en el lugar, mientras que su acompañante, otro hombre joven de 29 años, resultó con lesiones varias y debió ser trasladado de urgencia.